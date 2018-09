„Die Abmachung mit Libyen ist ein brillantes Geschäft für Fiat ... Wie Othello, hat sie jedoch einen Fehler, der seine Schatten über die ganze Transaktion wirft. Als Teilhaber des größten italienischen Privatunternehmens, zwar nur mit einer Minderheit ausgestattet, aber doch zugleich mit großer Kraft, daher sicherlich von Einfluß, von Macht und von noch größerem Ehrgeiz, ist nicht ein anderes Unternehmen eingetreten, sondern ein ausländischer Staat... Und dieser Staat, der libysche, ist (wie alle die vorsichtigen Italiener in höflicher Schönrednerei sagen, des Gewichts der Öldollars eingedenk ein Staat von Abenteurern ... ein Staat, der in vielen Teilen der Welt zu den unverantwortlichsten in unserer unverantwortlichen Epoche gerechnet wird.“