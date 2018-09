Inhalt Seite 1 — Mehr Campingplatz in Oberbayern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Camping ist nicht für jedermann ein Vergnügen. Vor allem die Bewohner von See- und Flußufern, Panoramaflecken und malerischen. Südhängen klagen zunehmend darüber, daß sie unter der Gelegenheitsbewohnern zu leiden haben. Der Andrang auf dem Campingplatz, der Lärm und der Abfall machen ihnen zu schaffen.

Im bayerischen Alpenvorland scheint der Leidensdruck besonders groß zu sein. Jedenfalls hat die Regierung von Oberbayern in einer Art Denkanstoß den Blick über ihr Land schweifen lassen und festgehalten, wo die Belastung durch Campinggäste am stärksten ist und wohin man zur Entlastung ausweichen könnte.

Dabei hat sich gezeigt, daß der Chiemsee, der Ammersee, der Starnberger und der Waginger See, das Isartal und fast schon alle Uferpartien zwischen München und Alpenrand von Campern dicht belagert sind. Und viele von ihnen sind Dauercamper.

Die Planer der Regierung möchten aber, daß möglichst viele Menschen in den Genuß der daß turschönheiten Menschen und daß „der Campinggedanke nicht ausgehöhlt wird“ dadurch, daß Campingplätze allmählich zu Naherholungssiedlungen werden und keinen Platz mehr lassen für die mobilen Camper, denen die Räder unter ihrem Wohnwagen wirklich noch etwas bedeuten.

Da Oberbayern erstens zur Ferienzeit mit einem großen Andrang von auswärtigen Campern und zweitens mit jährlich zwölf Prozent Zuwachs bei den eigenen Campern (gegenwärtiger Bestand: 18 500 Wohnwagen) fertig werden muß, hat die Bezirksregierung nach neuen Standorten gesucht, die es mit den bisherigen an Landschaftsreiz und an Erholungswert aufnehmen können und dazu beitragen, daß der Wert der bisherigen Standorte nicht durch Überfüllung geschmälert wird.

19 Orte haben sich dabei als geeignet erwiesen. Sie liegen fast alle im östlichen und im nördlichen Teil des Bezirks, besonders am Unterlauf des Inn, an der Donau bei Ingolstadt und im Altmühltal. 3700 neue Stellplätze könnten so geschaffen werden. Das ist freilich nur ein Drittel des von den Experten errechneten mittelfristigen Bedarfs. Doch käme man dann immerhin zu etwas mehr Freiraum für die touristischen Camper. Zumindest auf den weniger exponierten Standorten könne, so heißt es in der Studie der Bezirksregierung, ein Verhältnis 3:1 von Dauergästen zu Kurzbesuchern erreicht werden.

Die Studie liegt jetzt bei den Landratsämtern, die nun Stellung nehmen sollen. Danach wird die Planungsbehörde ins Detail gehen.