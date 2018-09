Die fünf unbekannten Spanier hatten sich ihr Opfer wohl ausgesucht. Antonio Oriol, der am Samstag in Madrid entführte Staatsratspräsident, ist mehr als ein reicher Prominenter und Würdenträger von Francos Gnaden. Er verkörpert wie kein anderer die enge Allianz von Kapital und konservativer Politik, auf die sich das alte Regime stützte, ein System, über dessen friedliche Ablösung die Spanier am Mittwoch in einem Referendum befanden. Sicher, die Kidnapper verlangten für Oriol die Freilassung von fünfzehn „linken“ Häftlingen, doch diese Forderung war Tarnung. Die Täter zielten in Wahrheit nämlich nach rechts, auf jene Mißgelaunten, deren Ängste vor der neuen Demokratie, und deren Sehnsüchte nach der alten franquistischen Sicherheit sie zu einem „Nein“ in der Volksabstimmung verdichten wollten.

Den Linken mißfällt das spanische Reformprogramm, weil es nicht den Traumstaat der marxistischen Utopie bringen wird. Die Rechten hassen es, weil es neben einem Anachronismus auch überständige Privilegien beseitigt.

Wenn sich die Extreme berühren, spricht die Vernunft allemal für die Mitte. Die Regierung hat sofort bekräftigt, daß dieEntführung das Reformprogramm nicht beeinflussen werde. Sie spielt das Spiel der Extremisten nicht mit: Ein mutiger, aber auch ein richtiger Entschluß, selbst wenn er das Leben Oriols kosten sollte. H. B.