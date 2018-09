Sozialrentner zahlen keine Krankenversicherungsbeiträge und Steuern nur dann, wenn sie neben ihrer Rente noch ein weiteres Einkommen beziehen. Pensionierte Beamte müssen dagegen als Ledige von einem Monatseinkommen von 850 Mark an, als Verheiratete von monatlich 1205 Mark an Steuern entrichten. Würden alle Rentner Krankenkassenbeiträge und Steuern zahlen, käme dies in der Wirkung der geplanten Einführung der nettolohnbezogenen Rente nahe – mit dem Unterschied freilich, daß sowohl die Krankenkassen als auch der Staat bekämen, was ihnen zusteht.