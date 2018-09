Inhalt Seite 1 — Bosch: Danaergeschenk für den Schah Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Beispiel der Bosch-Tochtergesellschaft Philco wird deutlich: In Italien ist es einfacher, einen verlustreichen Betrieb zu verschenken, als ihn stillzulegen.

Die Topmanager des Stuttgarter Bosch-Konzerns hätten es seit vielen Monaten jedem gesagt, der es wissen wollte: daß sie danach trachteten, die Bosch-Tochtergesellschaft Philco in Brembate bei Bergamo auf dem schnellsten Wege zu verkaufen. Vergebens – kein Käufer biß an.

Aber schließlich wurde der schwäbische Elektrokonzern sein ungeliebtes italienisches Haushaltsgerätewerk doch noch los – als Geschenk. Die iranische Ritaco Company übernimmt die Philco gratis. Bosch muß allerdings noch den gesamten Verlust für 1976 zahlen. Aber nachdem die Stuttgarter Gruppe bereits 48 Millionen Mark mit der Philco vertan hatte, kam es auf diese Dreingabe auch nicht mehr an.

Dafür kann Bosch nun endlich aufatmen. Denn die Stuttgarter sind rund 2000 Arbeitsplätze los, die ihnen seit zwei Jahren nur noch Ärger brachten und ihnen zuletzt wie ein Klotz am Bein hingen. Fast ein Vierteljahr lang war das Werk von Linksextremisten besetzt, und auch sonst ging es in Brembate alles andere als friedlich zu: Der technische Leiter des Werkes wurde vor den Fabriktor von einem mit Maschinenpistolen ausgerüsteten Kommando angeschossen. Bosch zog daraufhin seine deutsche Führungsmannschaft zurück und gab das Rationalisieren bei Philco endgültig auf.

Die iranische Gruppe findet in dem geschenkten Werk außer, einer neuen Kantine noch Zahlreiche andere Sozialeinrichtungen vor, die Bosch Millionen gekostet haben. Trotzdem bleibt es fraglich, ob die Ritaco Company schafft, was den Stuttgartern und vorher bereits dem amerikanischen Ford-Konzern sowie einer Schweizer Gruppe versagt geblieben ist: die Belegschaft für eine rationelle Produktion zu gewinnen.

Immerhin, die italienischen Gewerkschaftsleitungen haben inzwischen in Sachen Philco ihre Fahne in den neuen eurokommunistischen Wind des Wohlverhaltens gehängt. Sie sind sogar damit einverstanden, daß in Erembate 400 Beschäftigte entlassen werden. Nur die Hälfte von ihnen wird nach einer Umstrukturierung der Anlagen wieder zurückkehren.

Mehr noch: Roms Gewerkschaften ließen sich, um den garantiert größeren Ärger zu vermeiden, den ein Konkurs der Gesellschaft gebracht hätte, zu weiteren Zugeständnissen herbei: Schriftlich sagten sie den neuen orientalischen Privatkapitalisten zu, daß für die Zeit der Produktionsneuordnung "normale sozialpolitische Beziehungen" zwischen den Parteien herrschen werden. Das heißt: Die Gewerkschaften werden von sich aus keine Streiks entfachen oder sonstige Unruhe stiften. Bleibt die Frage, ob sie bei Philco die linksextremen Kräfte zurückhalten können, deren Aktionen sie bisher geduldig zusahen.