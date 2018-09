Inhalt Seite 1 — Haltet den Dieb Seite 2 Auf einer Seite lesen

Versagt die Marktwirtschaft? Wer ist schuld daran, daß in den Industrieländern nach einem Vierteljahrhundert des Wohlstandes der Lebensstandard wieder sinkt?

Wir hatten uns so daran gewöhnt: Ein Vierteljahrhundert lang sind Löhne und Gehälter, Renten und Pensionen Jahr für Jahr kräftig gestiegen, nahm der Wohlstand für alle spürbar zu. Das Einkommen der großen Mehrzahl der Arbeitnehmer wuchs unabhängig davon, ob die persönliche Leistung zugenommen hatte oder ob jemand auf der Karriereleiter eine Sprosse hinaufkletterte. Im Gegenteil, der Lohn wurde mit schöner Regelmäßigkeit auch dann erhöht, wenn die Arbeitszeit verkürzt und der Urlaub verlängert wurde. Das hat es nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gegeben.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als habe sich daran auch heute nichts geändert. In allen westlichen Industriestaaten fordern die Gewerkschaften weiterhin Jahr für Jahr deftige Einkommenszuschläge. Um über sieben Prozent je beschäftigten Arbeitnehmer stiegen Löhne und Gehälter im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik, um durchschnittlich sieben Prozent auch im Jahr zuvor. Kaum weniger wird schließlich bei den jetzt anstehenden Tarifverhandlungen herauskommen.

Doch diese Verbesserungen sind weitgehend zu einer Illusion geworden. Denn ehe dem Arbeitnehmer seine besser gefüllte Lohntüte ausgehändigt wird, greifen die öffentlichen Hände hinein. Für höhere Steuern und Sozialabgaben beanspruchen sie einen ständig wachsenden Anteil an jeder Einkommenserhöhung. Und was der Staat von der in harten Tarifverhandlungen oder gar mit Streiks erkämpften Zulage übrigläßt, frißt die Inflation. Für die Millionen Menschen in Europa und den USA, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, sieht diese Rechnung noch viel schlechter aus.

Die Weltbank hat jetzt errechnet, daß 1975 der Lebensstandard in den Industrieländern erneut gesunken ist. Das reale Einkommen pro Kopf war im Durchschnitt um 2,1 Prozent geringer als im Jahr zuvor, in dem es erstmals – wenn auch nur leicht – abgenommen hatte. Die Rechnung für 1976 dürfte kaum besser aussehen. Neben der geringeren wirtschaftlichen Leistung war die Erhöhung der Ölpreise die wesentliche Ursache für diesen Rückschlag. Die OPEC-Staaten, die dadurch einen Teil des westlichen Wohlstandes abpumpten, waren die einzige Ländergruppe, die ein deutlich höheres Pro-Kopf-Einkommen erzielte.

An den hohen Ölpreisen können wir wenig ändern. Um so mehr Grund gibt es, nach den hausgemachten Ursachen des sinkenden Lebensstandards zu suchen, wenn den 25 fetten Jahren nicht eine ebenso lange Reihe magerer Jahre folgen soll.

Diejenigen, die unsere Wirtschaftsordnung noch nie so recht mochten (oder verstanden haben), machen es sich da sehr leicht. Nach dem Motto „Haltet den Dieb“ wird in der Wirtschaftsresolution der Sozialistischen Internationale vom „offenkundigen Versagen des internationalen Kapitalismus“ gefaselt oder glaubt DGB-Chef Vetter drohend die Frage stellen zu müssen, ob die soziale Marktwirtschaft als Ordnungssystem für die Zukunft noch vertretbar sei, wenn nicht bald die Vollbeschäftigung wiederhergestellt werde. Andere Gewerkschaftsführer und auch einige SPD-Politiker halten es offenbar für ein Zeichen von Intelligenz, ähnlich formulierte Fragen zu stellen.