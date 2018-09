Die polnischen Arbeiter, die am 25. Juni streikten, werden noch immer verfolgt. Das zu ihrer Hilfe gegründete Komitee der 20 Intellektuellen berichtete darüber in seinem jüngsten Kommuniqué (Nr. 4 vom 22. November):

Als Folge der Ereignisse vom 25. Juni in Radom sind mindestens 2000 Personen und in Ursus ungefähr 500 Personen festgenommen worden. Bis jetzt haben wir Informationen von 261 durch Behörden und Gerichte in Radom und 112 in Ursus verurteilte Personen ...

Im Juli und August fanden in Radom vier große Prozesse statt... Am 16. und 17. Juli wurden sechs Personen zu vier und zehn Jahren Haft verurteilt; am 26. und 27. Juli wurden sechs Personen zu Haft zwischen drei und neun Jahren verurteilt; zwischen dem 3. und 15. August wurden sechs Angeklagte zu Haft zwischen zwei und sechs Jahren verurteilt; am 13. und 14. August wurden ebenfalls sechs Personen zu Haft zwischen drei und zehn Jahren verurteilt. (Im Berufungsverfahren vom 10. Dezember wurden zwei dieser Urteile bestätigt, drei gemildert, eines an das Gericht zurückverwiesen – Anmerkung der Red.).

Zusätzlich gab es ungefähr einhundert Einzelprozesse mit Urteilen zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Bekannt ist auch, daß Prozesse wegen der Verletzung und des Verprügeins von Angehörigen der Miliz, der motorisierten Bereitschaftspolizei und des Geheimdienstes stattfanden. Das Komitee besitzt Informationen über elf in solchen Prozessen beschuldigte Personen. Es wird geschätzt, daß es ungefähr einhundert Prozesse wegen Diebstahle gibt. Von zwanzig solcher Prozesse haben wir Informationen ...

Wir wissen von Vergeltungsmaßnahmen – meistens Entlassungen im Zusammenhang mit den Streiks und Demonstrationen vom 25. Juni – in folgenden Orten: Nowy Targ, Lodz, Gdansk (Danzig), Pruszcz Gdanski, Elblag (Elbing), Plock, Szcecin (Stettin), Starachowice, Warschau. Zwischen 200 und 400 Personen wurden auf der Lenin-Werft in Danzig entlassen; rund dreihundert wurden in der Lastwagenfabrik von Starachowice gefeuert, etwa 200 bis 250 von der Schuhfabrik in Nowy Targ.

Am 31. Juli appellierten 68 an eine Berufungskommission. 53 Beschwerden wurden verworfen, elf niedergeschlagen, nur drei entlassene Angestellte wiedereingestellt ...

In Ursus sind dem Komitee 209 Personen bekannt, die durch Repressalien betroffen sind. 107 Familien erhalten von uns dauernde Hilfe. 69 erhielten bereits wieder eine Arbeit. 338 170 Zloty (ungefähr 34 000 Mark) wurden an Ursus-Arbeiter gezahlt, davon 100 110 Zloty als Gerichtskosten. Das dringendste Problem ist die Wiedereinstellung der nach dem 25. Juni Entlassenen. Übereinstimmend mit amtlichen Informationen, die die Traktorenfabrik Ursus dem Zentralkomitee der Arbeiterpartei in Warschau sandte, wurden 500 Personen entlassen. In diesem Zusammenhang sandte die Belegschaft der Fabrik einen von 889 Beschäftigten unterschriebenen Brief an Parteichef Gierek, in dem sie die Wiedereinstellung zu denselben Bedingungen wie früher forderte. Eine Kopie des Briefes ging an die Fabrikdirektion. Eine Antwort der Adressaten gab es nicht, wohl aber sind „klärende Gespräche“ mit vielen Arbeitern geführt worden, in denen ihnen die Entlassung angedroht wurde, wenn sie ihre Unterschrift nicht zurückzögen ...

In Radom sind 292 Fälle von Vergeltungsmaßnahmen festgestellt worden, 85 Familien erhalten finanzielle Hilfe vom Komitee (insgesamt 304 960 Zloty), 24 Rechtshilfe. 261 Urteile wurden gefällt, 54 davon mit mehr als zwei Jahren Haft, 37 zwischen drei Monaten und zwei Jahren und 48 mit mehr als drei Monaten. 21 wurden des Raubes angeklagt, 118 wegen Beteiligung an Demonstrationen oder Angriffen auf öffentliche Gebäude. Für 122 Urteile konnte das Komitee Grund der Beschuldigungen nicht herausfinden. Fast alle verloren ihren Arbeitsplatz...“