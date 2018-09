Im kommenden Juli, wenn die Touristen kommen, wird sich zum dritten Mal der Tag jähren, den die Bewohner und Behörden des süditalienischen Fischerstädtchens Otranto gerne verdrängen: der 14. Juli 1974, der Tag, an dem der jugoslawische Frachter „Cavtat“ vor der Küste sank und eine Ladung Fässer mit in die Tiefe riß, Fässer, die mit gefährlichem Gift gefüllt sind, mit Blei-Tetra-Äthyl.

Damals wurde viel über diese Giftfässer, die da am Adria-Grund vor dem Absatz des italienischen Stiefels allmählich durchrosten, geredet und geschrieben. Man stritt sich, wer von den beiden betroffenen Nationen, Jugoslawien oder Italien, die gefährliche Zeitbombe bergen sollte. Aber wie so oft kam bei diesem Streit nichts heraus – niemand hat bisher versucht, die Urlauber, die dort baden und die dort gefangenen Fische verzehren, vor dem tödlichen Gift zu schützen. So wurde es still um diesen Fall eklatanter Umweltvergiftung.

Diese Stille durchbricht aber jetzt der ADAC, ja, just der Verein, der so gerne eine andere Gefahr, nämlich die des schnellen Autoflitzens, verharmlost. Der Autofahrer-Klub ließ unlängst die Öffentlichkeit wissen, daß er von einem Badeurlaub an der südlichen Adria wegen der Giftfässer abrate. Mehr noch: Seine Unterorganisation „ADAC-Reisen“ würde, wenn zu Beginn, der nächsten Saison die Fässer immer noch nicht geborgen seien, diese Urlaubsziele aus ihrem Sommer-Reisekatalog streichen.

Gewiß, man mag sich fragen, ob etwa die üble und gewiß nicht ungefährliche Verschmutzung des Mittelmeers an den spanischen Stränden in der Nähe der großen Städte den ADAC oder andere Reiseunternehmen nicht längst hätte zu einem solchen Boykott veranlassen sollen. Daß dies nicht geschah, hat sicher etwas mit dem hervorragenden Spaniengeschäft – verglichen mit der eher dürftigen Nachfrage für das gefährdete Gebiet um Otranto – zu tun. Doch gilt hier wohl der weise Spruch der Navajo-Indianer: Wer seinen Hund streichelt, aber sein Weib prügelt, streichelt immerhin den Hund.

Die Tat des ADAC ist fürwahr lobenswert, zumal der Klub darauf verweisen kann, daß die Bergung der giftigen Fässer so problematisch, wie es die beteiligten Umweltsünder-Staaten dargestellt haben, nicht ist. Ein Privatunternehmen aus Rom hat probeweise ein solches Faß aus der Tiefe geholt. Es soll jetzt daraufhin untersucht werden, wie weit der Rost gefressen hat. Davon nämlich wird abhängen, wie groß das Risiko ist, wenn beim Bergen der übrigen Fässer eines zu Bruch geht und das Meer vergiftet.

Vor zwei Jahren wäre eine Probeuntersuchung nicht nötig gewesen, da hätte man die Bombe noch gefahrlos aus dem Wasser holen können.

Thomas von Randow