Neues Jahr mit neuen Hoffnungen in Nahost

Von Dietrich Strothmann

Ein geradezu brillantes Feuerwerk brannte der ägyptische Staatspräsident Sadat zur Jahreswende ab. Es weckte die Konfliktstaaten des Nahen Ostens aus ihrem Dornröschenschlaf auf und war auch darauf angelegt, dem neuen amerikanischen Präsidenten Carter die verdüsterte Szene in diesem Teil. der Welt zu erhellen.

Über alles, so Sadat, könne und müsse demnächst auf der Genfer Friedenskonferenz gesprochen werden. Israel solle nach seinem totalen Abzug aus den besetzten Gebieten alle Garantien erhalten, die es verlange. Kein Zweifel, daß Israel existiere; keine Frage, daß Ägypten einen Vertrag über die Beendigung des Kriegszustandes unterzeichnen und minimale Grenzkorrekturen zugunsten Israels befürworten werde. Vor allem aber: Ein Mini-Staat Palästina, gebildet aus Westjordanien und dem Gazastreifen – mit dem sich auch ein Yassir Arafat begnügen müsse –, sollte mit Jordanien föderiert werden.

Dies ist eine geballte Ladung von Zugeständnissen – mehr als nur ein Signal. Sadats Verhandlungsofferte ist vernünftig, ausgewogen, durchdacht. Sie ist vor allem abgesichert durch Absprachen mit Saudi-Arabiens König Chalid, Syriens Präsidenten Assad und Jordaniens Monarchen Hussein.

Ist es also berechtigt zu sagen: 1977 kann ein Jahr neuer Hoffnungen werden, neue Chancen für einen Frieden in dieser Region eröffnen, wo dreißig Jahre Krieg oder doch Fast-Krieg herrschten? Vieles ist schon zum Jahreswechsel in Bewegung gekommen: durch Israels vorgezogene Neuwahlen im Mai. Vieles wird noch den Prozeß einer Nahost-Entspannung beschleunigen: durch Initiativen der neuen Administration in Washington. In diesen Tagen studiert Jimmy Carter das Drehbuch seiner Experten für eine Regelung des israelisch-arabischen Konfliktes. Nicht, daß darin umwerfend neue Ideen enthalten wären, sensationelle Entwürfe ausgebreitet würden. Noch hat Carter nicht einmal zu erkennen gegeben, an welcher Stelle seiner außenpolitischen Prioritätenliste der Nahost-Konflikt überhaupt rangiert. Die Grundzüge seiner Nahost-Politik sind dennoch erkennbar, darunter zwei, die unmittelbar mit dem Wechsel in Washington zusammenhängen und mit dem Wandel – im politischen Stil: