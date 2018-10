Von Gunhild Freese

Vertrauenerweckend und solide – sicherlich zwei schöne menschliche Eigenschaften –, im Bereich der Markenartikel läßt eine solche Kennzeichnung nicht gerade auf den Marktrenner schließen. Doch just mit diesem Image gelang der Zigarettenmarke HB das, was anderen mit viel Pep und Schwung und ausgefallener Werbung nicht glücken wollte: Seit nunmehr 17 Jahren ist die HB in Deutschland Marktführer – ununterbrochen und unangefochten.

Während die Konkurrenz – von Lord Extra über Ernte 23 bis zu Peter Stuyvesant und Reval – den Aufwärtstrend des Marktes letztes Jahr nicht mitmachen konnte, wuchs die HB sogar um Zehntelbruchteile stärker als der Gesamtmarkt. Auf den Marktanteil hatte das allerdings keine Auswirkungen: Er blieb bei 19,6 Prozent.

Dabei kletterte der Gesamtabsatz an Zigaretten im vergangenen Jahr stärker als in den vorvergangenen Jahren. Nach ersten Schätzungen setzte die Branche 1976 rund 127,8 Milliarden Stück ab, ein Plus von 3,2 Prozent. Den Grund für den beträchtlichen Absatzzuwachs lieferte Bonn. Per 1. Januar 1977 nämlich ist die Tabaksteuer um 18 Prozent angehoben, das Endprodukt mithin um 40 beziehungsweise 45 Pfennig je 20-Stück-Packung teurer geworden. In den letzten Monaten des Jahres 1976 haben sich daher die rauchenden Bundesbürger noch einmal kräftig eingedeckt und der Branche somit zu einem schönen Absatzplus verholfen.

Für den bis jetzt ungebrochenen Erfolg der HB bieten ihre Macher bei der Hamburger BAT Cigaretten-Fabriken GmbH kein "Geheimrezept" (so Firmensprecher Hermann Feldgen), wohl aber ein genau umrissenes Konzept. Und das hat sich, vom Start der Marke im Jahre 1955 an, bis heute in seinen Grundzügen nicht geändert.

Bei ihrem Start galt die HB in der Branche allerdings als der Reinfall des Jahres. Sie war nämlich eine Filterzigarette, und dieses Marktsegment hatte damals so gut wie keine Bedeutung: Alle Filterzigaretten zusammen erreichten gerade vier Prozent vom Gesamtmarkt.

Das Vorurteil gegen die Filterstengel war enorm, sie galten als unmännlich und fad im Geschmack. Der bescheidene Markterfolg im ersten Jahr – 402 Millionen Stück wurden verkauft, ein Prozent Marktanteil – entmutigte die Markenmacher an der Alster indes nicht. Denn schon vor der Einführung hatten sie Image und Positionierung der Marke, durch Marktuntersuchungen gestützt, genau abgegrenzt.