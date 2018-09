Inhalt Seite 1 — Gespenster aus der Kiste Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bürgerrechtler lassen sich nicht mehr einschüchtern

Von Eduard Neumaier

Wien, im Januar

Wer in kommunistischen Staaten seine Regierung beim Wort nimmt, muß damit rechnen, von der Sicherheitspolizei gewaltsam zu Verhören geschleppt und in der Parteipresse beschimpft zu werden. Diese Erfahrung machten soeben wieder ein gutes Dutzend Tschechoslowaken, die gemeinsam mit über 250 anderen Bürgern zu Neujahr das Komitee „Charta 77“ aus der Taufe gehoben hatten – eine unorganisierte Gruppe mit dem Zweck, jene Bürgerrechte durchzusetzen und zu sichern, die von der Regierung international anerkannt worden sind.

Daß der Apparat zuschlägt, war die einkalkulierte Konsequenz. Denn die meisten Unterzeichner der „Charta“ haben seit dem Einfrieren des Prager Frühlings 1968 keine Illusion mehr über den Charakter dieses Apparats. Die Schriftsteller Pavel Kohout und Ludvîk Vaculîk, der Dramatiker Václav Havel und die Reformpolitiker von 1968, der ehemalige Außenminister Jiřî Hájek und der bestgehaßte Frantisek Kriegel konnten durch ihre vorübergehende Festnahme nicht erschreckt werden. Und nur wenige Wochen nach ihrer überraschenden vorzeitigen Entlassung aus mehrjähriger schwerer Haft haben der ehemalige Leiter der Parteihochschule Milan Hübl, der einstige Studentenführer Jiřî Müller und das slowakische ehemalige ZK-Mitglied Jan Sabata durch ihre Unterschrift bewiesen, daß sie ungebrochen sind.

Zeitweilige Mußmaßungen, in der Tschechoslowakei klinge die Frostperiode aus, haben sich als falsch erwiesen. Wenn es solche Absichten gegeben haben sollte, so wurden sie von den ohnehin ängstlichen und mißtrauischen Prager Machthabern nach einem Blick auf die kommunistische Nachbarschaft rasch wieder preisgegeben. Wenn sich schon in Polen, dessen Kommunisten sich seit 1970 durch Toleranz auszeichneten, die Partei aus Wut über die verlorenen Intellektuellen im „Komitee zur Unterstützung der Arbeiter“ zu schrillen Ausfällen hinreißen und körperliche Angriffe auf Andersdenkende ausführen läßt, wenn sich sogar in der Deutschen Demokratischen Republik zahllose Intellektuelle und Bürger zum Widerstand aufschwingen und sich offen vom Regime abkehren, dann mag in Prag die Ahnung zur Gewißheit geworden sein, daß auch im eigenen Lande wieder etwas in unkontrollierbare Bewegung geraten könnte. Da hieß es denn, den Anfängen wehren.

Doch sind die Bürgerrechtsbewegungen in der Sowjetunion, in Polen, in der DDR längst über die Anfänge hinaus; sie gewinnen in dem Maße an Kraft, wie die staatlichen Apparate Druck ausüben und Gewalt anwenden. In Polen zum Beispiel haben letzte Woche – trotz seit Wochen anhaltenden Propagandafeuers gegen das Komitee – fast zweihundert namhafte Bürger von Abgeordneten des Sejm verlangt, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen. Sie folgen damit der Aufforderung des Komitees, die Übergriffe der Polizei und anderer Sicherheitskräfte bei den Sommerunruhen und die Mißhandlung oder ungerechtfertigte Entlassung von Arbeitern parlamentarisch untersuchen zu lassen – ein nie dagewesenes Verlangen.