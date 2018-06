Am 2. März 1757 war Damiens – (Robert Damiens, schuldig eines Mordversuches an Ludwig XV.) – verurteilt worden, vor dem Haupttor der Kirche von Paris öffentliche Abbitte zu tun, wohin er in einem Stürzkarren gefahren werden sollte, nackt bis auf ein Hemd, und eine brennende, zwei Pfund schwere Wachsfackel in der Hand; auf dem Greve-Platz sollte er dann im Stürzkarren auf einem dort errichteten Gerüst an den Brustwarzen, Armen, Oberschenkeln und Waden gezwickt werden; (.