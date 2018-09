Ist unser Staat sozial – oder schon zu sozial?

In den Artikeln 20 und 28 des Grundgesetzes wird eindeutig erklärt, daß die Bundesrepublik Deutschland ein Sozialstaat ist. Die Sozialgesetzgebung bietet ein ziemlich großes Maß an Sicherheit in unserem Lande. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Sozialleistungen sind eine beträchtliche Errungenschaft. Die Arbeitnehmer werden so gut wie möglich vor Beeinträchtigungen geschützt. Doch all diese Maßnahmen reichen nicht aus, um zu behaupten, daß wir in einem sozialen Staat leben. Ein Land, in dem es möglich ist, daß eine Million Menschen arbeitslos sind, sollte in der Handhabung des Begriffs „sozial“ vorsichtig sein. Auch die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft kann man ja wohl kaum sozial gerecht nennen. Immer noch werden Frauen für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt als Männer. Ich denke auch an die älteren Menschen. Diese sind zwar durch ein Altersruhegeld finanziell gesichert, doch Geld allein macht ja. auch nicht glücklich. Viele von ihnen sind einsam. Sie sind von aller Welt verlassen, in ein Heim abgeschoben, weil sie das Tempo unserer schnelllebigen, modernen Gesellschaft, nicht mitmachen können. Auch wenn es um Strafgefangene geht, die ja nach Verbüßung ihrer Strafe wieder in die Gesellschaft integriert werden sollen, zeigen sehr viele Mitmenschen die kalte Schulter. Wenn es um die Knastbrüder geht, hört scheinbar jegliches soziale Denken auf. Die Behinderten bei uns sind ebenfalls nicht gut dran. Wir leben zwar in einem sozialen Staat, der aber keinesfalls zu sozial ist. Es wird wahrscheinlich auch nie einen „zu“ sozialen Staat geben. Ralf Knobloch, 18 Jahre

Die Besserverdienenden, der Mittelstand, die Führungskräfte in gehobenen und oberen Positionen – sie sind es, die unsozial behandelt werden durch eine Steuerlast, die auf die Initiative und Leistungsbereitschaft. außerordentlich dämpfend wirkt. Man muß wieder dahin kommen, daß Fleißigere, Tüchtigere und Einfallsreichere für ihren Fleiß, ihre Tüchtigkeit und ihren Einfallsreichtum belohnt werden. Schäden, wie sie in ihrer ganzen Schwere zum Beispiel in Großbritannien und Schweden sichtbar werden, sollten durch eine sozialere Haltung auch dem Mittelstand gegenüber vermieden werden.

Thomas Knapp, 19 Jahre

Wir haben ein vorbildliches Krankenversicherungssystem, unseren Rentnern-und Kriegshinterbliebenen geht es gut, unser Staat fördert Eigentumsbildung seiner Bürger, untere Einkommensgruppen erhalten viele staatliche Zuwendungen und Steuererleichterungen. Es gibt in unserem Land nahezu keine Elendsviertel und Slums. Unser Staat gilt nicht zu Unrecht in der Welt als sozial vorbildlich. Raphael Benner, 16 Jahre

Haben wir einen Sozialstaat, vielleicht sogar ein Übersoll an sozialen Leistungen? Nein, ganz bestimmt nicht, wenn auch manche meinen, daß die Arbeitslosenzahlen drastisch sinken würden, wenn man das „etwas“ Sozialstaat, die Arbeitslosenunterstützung, wegrationalisieren würde, wie so viele Arbeitsplätze mit dem Geld zur Beschaffung neuer Arbeitsplätze wegrationalisiert werden.