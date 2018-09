Vor zwanzig Jahren erschien in Washington eine wissenschaftliche Untersuchung über die Möglichkeiten und Folgen schwerer Reaktorunfälle. Sie zeichnete ein grauenhaftes Bild von den Konsequenzen eines Kernschmelzens, der größten Katastrophe, die sich überhaupt in einem Kernreaktor ereignen kann.

In der Öffentlichkeit fand diese erschreckende Untersuchung nur wenig ßeachtung. Offenbar war das Vertrauen in Wissenschaft und Technik noch recht groß.

Nicht mehr so im August 1974, als die von dem Kerntechnik-Professor. Norman Rasmussen geleitete Arbeitsgruppe am Massachusetts Institute of Technology ihre in 70 Mannjahren mit einem Aufwand von vier Millionen Dollar erstellte Studie zur Reaktorsicherheit in einem 2400 Seiten starken Bericht vorlegte. Obwohl er und die revidierte Fassung vom Oktober 1975 die Auswirkungen des schlimmsten Reaktorunfalls wesentlich weniger katastrophal einschätzen als alle voraufgehenden Studien, rief der Rasmussen-Bericht in der Öffentlichkeit erhebliche Unruhe hervor. Man mißtraute inzwischen der Objektivität, die bis dato für wissenschaftliche Untersuchungen als selbstverständlich erachtet worden war.

Gerade diese Studie aber, die nach der Methode des „Fehlerbaums“ angelegt war, einem Verfahren, bei dem alle denkbaren Wege für die Freisetzung radioaktiven Materials, und die daraus resultierenden risikobestimmenden Sequenzen bestimmt wurden, legte alle Berechnungsgrundlagen und die verwendeten Einflußgrößen offen, bot also jede Möglichkeit der Nachprüfung, und hatte nach ihrer Erstveröffentlichung mehr als 1800 Seiten Stellungnahmen von insgesamt 87 Personen provoziert, die in der endgültigen Fassung berücksichtigt wurden.

Das Ergebnis der Untersuchung überraschte zweifach. Die Wahrscheinlichkeit für den Bruch eines Reaktorkühlsystems, der ein Schmelzen des Reaktorcores zur Folge hat, wurde mit einmal in 20 000 Reaktorbetriebsjahren höher als je zuvor vermutet angesetzt. Hingegen ergab die Berechnung der Auswirkungen ein wesentlich günstigeres Bild, als es in der ersten Reaktor-Katastrophen-Studie entworfen worden war. Katastrophale Auswirkungen sind nach dem Rasmussen-Bericht im Mittel einmal in einer Milliarde Reaktor-Betriebsjahren zu erwarten. Bei diesem schwersten aller Unfälle muß mit 3300 Toten, 45 000 Kranken und 14 Billiarden Dollar Sachschäden gerechnet werden. Freilich ist die Anzahl der sofort Sterbenden um den Faktor Drei zu erhöhen, wenn die Evakuierungsmaßnahmen, die für solche Fälle vorgesehen sind, nicht durchgeführt werden können.

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Mensch wegen eines Reaktorunfalls vorzeitig stirbt, ist mit einem Fünfmilliardstel um den Faktor 1,25 Millionen kleiner als die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen. Selbst der Tod durch einen Blitzschlag ist – so der Rasmussen-Bericht – 2500mal wahrscheinlicher als der Verlust des Lebens durch einen Reaktorunfall.

Der nukleare Unfall dürfte selbst bei einer hohen Kernkraftwerkdichte ein überaus seltenes Ereignis sein. Daß mehr als 100 Personen dabei ihr Leben verlieren, kommt – nach Rasmussen – bei 100 Anlagen einmal in hunderttausend Jahren vor (beim Flugzeugabsturz einmal in zwei Jahren).

Dies alles berührt freilich nicht die Fragen, die der Rasmussen-Report schlicht ausklammert: Wie gefährlich für die Gesundheit sind die strahlenden Abfälle aus den nuklearen Kraftwerken, wie gefährlich können Terroranschläge auf solche Anlagen sein, und wie wird es unseren Nachkommen ergehen, wenn Schnelle Brüter die Umwelt mit stets wachsenden Mengen des langlebigen hochgiftigen Plutoniums belasten? v. R.