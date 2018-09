Kritische Fragen an einen Abtrünnigen aus Moskau

Zwei Generationen des Sozialismus im Dialog: vertreten durch den Altbolschewiken Arnoscht Kolman, der nach sechzig Jahren dem Sowjetkommunismus den Rücken gekehrt hat, und seinen Schwiegersohn, den tschechischen Reformkommunisten Frantisek Janouch, der vom Prager Regime ausgebürgert wurde. Die beiden Wissenschaftler – Kolman ist Mathematiker und Philosoph, Janouch Kernphysiker – begannen ihr Gespräch schon 1946 und führten es über die Jahre fort, im Prager Frühling und im schwedischen Exil.

Wenn Du, Arnorscht, heute auf Dein langes Leben zurückblickst, bedauerst Du nicht, daß Du Dich damals, 1917, entschieden hast, in Rußland zu bleiben? Oder hat es Dir nicht manchmal in den zwanziger oder dreißiger Jahren leid getan?

Keineswegs, mein lieber Frantisek, nicht jetzt und niemals vorher. Trotz allem, was ich erlitt, trotz all der Fehler, die ich beging – auf Treu und Glauben –, und obwohl ich als Parteimitglied an den Verbrechen Stalins mitschuldig bin und jetzt vor den Trümmern meiner Illusionen stehe. Denn die Ideen, für die ich mit der Waffe in der Hand und mit meiner Feder kämpfte, die Ideen des Sozialismus, die ungefälschten Theorien des Marxismus, des dialektischen und des historischen Materialismus, sind wissenschaftlich begründet, sind wahr, sind human, sind realisierbar.

Ich gehöre nicht zu denen, die wie ein Pendel von einem Extrem ins andere schwanken, alles, was sie unlängst anbeteten, jetzt schwarz machen. Ich bin nicht Antimarxist, Antikommunist geworden, ich negiere nicht, daß die Sowjetunion im Vergleich mit der zaristischen Vergangenheit viele Fortschritte – doch auf Kosten von Millionen Menschenopfern! – gemacht hat: zum Beispiel in der Wohnungsfrage, in der Volksbildung, in der Wissenschaft.

Du kannst aber nicht verneinen, daß in der ganzen Welt alle Länder in den letzten sechzig Jahren einen unglaublichen Fortschritt auf allen Gebieten durchgemacht haben.

Sicher, das ist wahr. Ein großer Teil der Errungenschaften der Sowjetunion ist auf das Konto dieses allgemeinen Fortschritts zu rechnen. Wir können jedoch nicht beurteilen, wie Rußland jetzt ausschauen würde, wenn der Zarismus an der Macht geblieben wäre.