Ob bei uns die Lichter ausgehen, hängt nicht nur von den Launen der Ölscheichs ab. Darüber wird auch in Moskau mitbestimmt: Knapp sechzig Prozent des Brennstoffbedarfs der Kernkraftwerke in der Europäischen Gemeinschaft werden 1977 von der Sowjetunion gedeckt werden. Mit der Atomenergie, die den Industrieländern eine Verminderung der Abhängigkeit ihrer Energieversorgung vom Importöl bringen sollte, haben sich die EG-Länder somit unverhofft in ein neues Abhängigkeitsverhältnis hineinmanövriert.

Als die amerikanische Atomenergiekommission Auseac mit der Euratom einen bis 1995 laufenden Vertrag über die Lieferung von angereichertem Uran geschlossen hatte, 1973 plötzlich eine Verschärfung der Lieferbedingungen verkündete, war es zu einem ersten Kontakt mit Moskau gekommen. Die Sowjets, die schon lange darauf brannten, in die amerikanische Monopolstellung auf dem europäischen Markt einzudringen, warteten nur darauf, daß der Atomwaffensperrvertrag durch die EG-Länder ratifiziert würde. Kaum war das Ratifikationsverfahren angelaufen, nutzte Moskau die Chance, den Amerikanern einen Teil des Geschäfts wegzuschnappen.

Schon im Herbst 1973 schloß die Euratom-Versorgungsagentur in Brüssel, die die Brennstoffbezüge für die europäischen Reaktoren regelt, mit der sowjetischen Außenhandelsgesellschaft Techsnabexport Verträge über die Anreicherung von Uran für zwei Elektrizitätsunternehmen in der Bundesrepublik. Das Natururan hierfür wird in Kanada oder Südafrika gekauft und in die Sowjetunion geliefert.

Davor war Moskau schon mit Frankreich, das dem Sperrvertrag nicht beigetreten ist, handelseinig geworden. Paris hatte im März 1971 unter Umgehung von Euratom mit den Sowjets ebenfalls eine Vereinbarung über die sogenannte Lohnanreicherung von Natururan geschlossen, das Frankreich allerdings aus eigner Förderung bereitstellt.

Der Rückgriff auf roten Brennstoff für die Kernkraftwerke der Gemeinschaft wurde zunächst als Ausnahmefall entschuldigt. Die Lieferungen der Sowjets sollten allenfalls dazu dienen, die völlige Abhängigkeit von den USA etwas zu mildern. Doch der Weg nach Moskau wurde bald immer häufiger eingeschlagen. Immer dann? wenn die USA den wachsenden europäischen Brennstoffbedarf nicht befriedigen konnten, weil die Kapazitäten der Anreicherungsanlagen in Oak Ridge (Oklahoma) nicht mehr ausreichten, sprangen die Sowjets kurzfristig ein – oft mit günstig geren Konditionen und meist zu niedrigen Preisen. Zur Zeit soll Techsnabexport seine Kunden um ein bis fünf Prozent billiger als die USA beliefern, die pro so sogenannter Trennarbeitseinheit (TAE) 65 Dollar verlangen.

Daß den Sowjets in so großem Stil der Einstieg in das Geschäft mit der EG gelang (in diesem Jahr benötigt die Gemeinschaft 4,3 Millionen TAE an leicht angereichertem Uran), liegt freiließ nicht nur an den begrenzten Anreicherungskapazitäten der USA. Auch das umständliche Verfahren der Lizenzerteilung, durch das die USA ihre Kunden, oft in Verlegenheit bringen, trug dazu bei. Seit der Reorganisation der US-Atomenergiekommission, an deren Stelle 1975 zwei selbständige Behörden traten, kam es immer häufiger zu Lieferschwierigkeiten, zu verspäteten Lizenzgenehmigungen und unpünktlicher Verschiffung des Brennmaterials.

Einer der Gründe dafür, daß die sonst so sehr auf Effizienz bedachten Amerikaner ihre Kunden so schlecht behandelten, ist die hitzige Kernenergie-Debatte in der amerikanischen Öffentlichkeit. Ein Euratombeamter: "Im vergangenen Jahr verbrachten die US-Behörden sechzig bis achtzig Prozent ihrer Zeit damit, Anfragen von Senatoren zu beantworten."