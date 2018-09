Von Thomas Oppermann

Professor Dr. Thomas Oppermann ist Ordinarius für öffentliches und internationales Recht an der Universität Tübingen

Dienstag nächster Woche ist es wieder soweit. Die Druckerschwärze des 1976 verkündeten Hochschulrahmengesetzes (HRG) des Bundes ist kaum trocken, da werden bereits wesentliche Entscheidungen des HRG vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in Frage gestellt. Nachdem sich das Gericht schon Ende letzten Jahres auf Beschwerde von Studenten mit dem „Parkstudienverbot“ zu befassen hatte, geht es dieses Mal nicht nur um weitere Verfassungsbeschwerden von Hochschullehrern, sondern vor allem um einen massiven Angriff des Landes Hessen gegen ein Kernstück des neuen Bundesrahmens: gegen die vom Wintersemester 1977/78 an einzuführende Länderquotenregelung bei der Hochschulzulassung.

Numerus clausus erzeugte Prozeßlawine

Das hessische Vorgehen ist nur ein Beispiel für viele. Das immer stärker um sich greifende Elend des Numerus clausus erzeugte eine Prozeßlawine vor den Gerichten. Ein inzwischen unzähligen Abiturienten und ihren Eltern bekanntes Urteil des Bundesverfassungsgerichts (vom 18. Juli 1972) erzwang unter Berufung auf die Grundrechte der Gleichheit und freien Wahl der Ausbildungsstätte sowie auf das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes erstmals eine bundesweite Verwaltung des Studienplatzmangels. Über den Stuttgarter Staatsvertrag aller Bundesländer (vom 20. Oktober 1972) wurde der „Abiturnotenschnitt“ in der ganzen Bundesrepublik endgültig zum magischen Fixpunkt der Zulassungsregelung in überfüllten Hochschulfächern. Die gleichzeitige Errichtung der Dortmunder „Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen“ (ZVS), inzwischen einer der größten Papierumschlagplätze Deutschlands, markierte den Abmarsch in eine wohl langjährige NC-Tristesse, mit tiefgehenden Rückwirkungen auf den Unterricht in den Gymnasien.

Auch in der Folgezeit kam die Bildungspolitik bei der Hochschulzulassung kaum über ein Reagieren auf die in maßgeblichen Gerichtsentscheidungen enthaltenen Auffassungen hinaus. Als eigentliche „Väter“ der neuen NC-Regelung im Hochschulrahmengesetz können sich zwei bayerische Abiturienten berühmen. Sie beschäftigten von 1973 bis 1975 das Bundesverfassungsgericht und den Bayerischen Verfassungsgerichtshof so lange mit der Ungerechtigkeit eines pauschalen Notenabschlages bei den zu „milden“ bayerischen Abiturzeugnissen durch die ZVS, bis der Bayerische Verfassungsgerichtshof (am 1. August 1975) diese „Bonus/Malus-Regelung“ des Stuttgarter Staatsvertrages für den Freistaat Bayern für nichtig erklärte.

Zwar wurden die Bayern in einem anschließenden verfassungs- und verwaltungsprozessualen Schlagabtausch mit den anderen Bundesländern schließlich auf expreußischem Berliner Boden durch das Bundesverwaltungsgericht (am 9. Juli 1976) veranlaßt, diese Art „bildungspolitisches Kreuth“ wieder zurückzunehmen. Inzwischen hatte jedoch der Bayerische Verfassungsgerichtshof mit seiner Entscheidung längst die Initialzündung zur Erfindung jener „Länderquoten“ durch den baden-württembergischen Kultusminister Wilhelm Hahn und CDU-MdB Anton Pfeifer gegeben, die den Hochschulrahmenkompromiß in Bonn wesentlich mit ermöglichte. Freilich gegen den erbitterten Widerstand Hessens, der sich daraufhin in Karlsruhe artikulierte. Die wenigen Fachleute, die sich in dem Labyrinth der NC-Techniken noch zurechtfinden, malen sich bereits mit Grausen die Konsequenzen eines hessischen „Sieges“ vor dem Bundesverfassungsgericht am kommenden Dienstag aus. Alles wäre wieder neu möglich, bis die nächste Gerichtsentscheidung neue „Orientierungsdaten“ setzt.