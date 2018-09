Neben München bietet in diesem Jahr auch Düsseldorf ein Pauschalprogramm für seinen Karneval an. Vom singenden Mainz bis ins sambatrmskene Rio stellte die ZEIT die wichtigsten närrischen Ziele zusammen.

Wer immer schon mal wissen wollte, was eigentlich dran ist am rheinischen Karneval, sollte sich an Ort und Stelle ein Bild machen. In drei Zenti alert der Schunkelsitzungen und Rosenmontagszüge (Aachen, Düsseldorf, Köln) kommt man günstig mit den DB Pauschal Städtereisen. Außerdem startet die Bundesbahn von vielen Orten aus Sonderzüge ins närrische Rheinland (z. B. von Hamburg nach Köln im Tanzwagen, Rückfahrkarte 73 Mark). Auskunft erteilt jeder DB Schalter.

Düsseldorf bietet für Gruppen ab fünfzehn Personen vom 19 bis zum 22. Februar einen Pauschalaufenthalt an: Die Unterbringung (mit Früstücksbüfett) für drei tolle Nächte kostet pro Person im , Doppelzimmer 169 Mark, im Einzelzimmer 214 Mark. Eingeschlossen im Preis sind ein Abendessen in der Altstadt, ein Mittagessen, eine Stadtrundfahrt und die Eintrittskarte für eine Karnevalsveranstaltung. Auskunft urid Buchungen beim Verkehrsverein der Stadt Düsseldoif, Postfach 8203, 4000 Düsseldorf l In Mainz bietet das Hotel Mainzer Hof für die Karneva swochenenden (jeweils Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag) eine Ermaß gung von 30 Prozent an. Das Doppelzimmer mit Frühstücksbüfett kostet 35 Mark pro Tag und Person, das Einzelzimmer 50 Mark. Auskunft erteilt der Verkehrsverein Mainz, Bahnhofsplatz 2, 6500 Mainz. Dort gibt es auch die Ballkarten (etwa 25 Mark) zu kaufen. Die Karnevalssitzungen sind allerdings schon ausgebucht. In Aachen sind für Sitzungen noch Ka ten zwischen 8 und 40 Mark zu haben: beim Aussdiuß Aachener Karneval im Verkehrsbüio, Bahnhofsplatz 4, 5100 Aacien. Wer es einmal mit "Kölle Alaaf 1det sich an das Verkehrsamt der Stadt Köln, Am Dom, 5000 Köln 1.

München: Der "Münchner Faschingsschlüssel" öffnet die Türen zu den bekanntesten weißblauen Festen. Zwei Übernachtungen mit Frühstück kosten zwischen 65 und 132 Mark. In dem Preis sind viele Extras — en Ausflug zum Tegernsee etwa und freier Eintritt in alle Museen — enthalten. Außerdem sind die Karten für einen großen Teil der Bälle um 20 Prozent ermäßigt. Auskunft gibt das Fremdenverkehramt, Rindermarkt 5, 8000 München 2. Zum Fäschingsausklang mit Tanz von München nach Garmisch Partenkirchen lidt die Bundesbahn in ihren elektrischen Aussichtstriebwagen, "Gläserner Zug", ein (Abfahrt am 22. Februar um 12 30 Uhr am Münchner Hauptbahnhof, Preis 19 Mark ) Ein Schmankerl für alle Faschingsgourmets, die den Carneval in Rio nicht nur als Motto eines mit deutscher Gemütlichkeit gestalteten Kostümfestes kennenlernen wollen: Das Amtliche Bayerische Reisebüro, Promenadenplatz 12, 8000 München 2, arrangiert ab 3000 Mark Gruppen Stu dienfahrten zum Carneval nach Rio. Das Büro besorgt auch die Kauen für Bälle und Veranstaltungen, die am Ort selbst nur schwer zu bekommen sind. Wem allerdings die SambaTänzer und Ipanema Girls, die sich vom 20 bis zum 22. Februar Tag und Nacht in den Straßen Rios bewegen, schon genügend Exotik bieten, der zahlt für 14 Tage mit Flug und Übernachtungen 2350 Mark (Touropa Fernreisen).

Ebenfalls mit südlichen Reizen, aber nicht ganz so weit entfernt, feiert Nizza seinen "Karnaval". Auf der Promenade des Anglaises wird der Frühling am Faschingsdienstag mit einer großen "Blumenschlacht willkommen geheißen. Drei Übernachtungen mit Frühstück kosten zwischen 56 und 235 Mark. Auskunft bei: G. A. V. C. A, 2 rue G. Deloye, F 06 Nice. Ein Lufthansa Ticket Frankfurt—Nizza—Frankfurt kostet bei einem Mindestaufenthalt von sechs Tagen 404 Mark.

Für alle, die lieber im Lande bleiben, net mit ihren großen Trachtenumzügen und den wertvollen geschnitzten Holzrnaskeri mehr als nur Geschunkel und Helau. Im oberschwäbischen Saulgau zum Beispiel finden während der tollen Tage zahlreiche traditionelle Umzüge und Spektakel statt, wie etwa die Hexenverbrennung am Faschingsdienstag. Der Hauptort der Fasnet ist Wangen im Allgäu. Auskunft über alle Veranstaltungen: Gästeamt im Rathaus, 7988 Wangen im Allgäu.

Für Zeitgenossen, die am Aschermittwoch immer noch nicht genug haben, beginnt am 28. Februar die Basler Fasnacht, deren Maskenumzüge eher besinnliche Stimmung hervorrufen. Sie dauert bis zum stück und mehrere Freikarten kosten zwischen 57 und 148 Mark. Auskunft erteilt das Verkehrsbüro Basel, Blumenrain 2 (Schifflände), CH 4001 Basel.