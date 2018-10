Fintouring: Häuschen am See Die Fintouring (Lönseck 7, 3006 Burgwedel 2) hat in ihrem Jahreskatalog die meisten Seiten den Ferienhäusern reserviert, die ausführlich mit Photo, Grundriß und Beschreibung vorgestellt werden. Außerdem sind einige Hotels und Anreisemöglichkeiten im Programm. Spe zielle Sport- oder Hobby Arrangements bietet der "größte Veranstalter für Finnland Touristik", wie er sieh selbst nennt, nicht an.

Brahns Reisen: Kanada für Naturfans Wenn auf dem Prospekt steht "Flugpauschalreisen mit Linienflugzeugen für Individualisten, Sportfischer, Jäger, Reiter, Bergsteiger, Naturfreunde" — dann ist meist Kanada das Ziel. Bruhns Reisen (An der Alster 30, 2000 Hamburg 1) sind langjährig Kanada erfahren. Ihr 77erProgramm beginnt mit dem populären Camper- und Motorhome Angebot (in Vancouver, Calgary, Edmonton und Toronto). Man kann aber auch Bus (BahnSchiffs )Rundreisen buchen, Angel, Reit , Paddel, Wander, Hausboot, Ranchund Jagdferien machen. Eine Woche Jagd in British Columbia kostet beispielsweise ab 3480 Mark — An- und Abreise nach Vancouver nicht eingeschlossen.

Tour Service: USA Programm Der amerikanische Tour Service bietet sich als Partner für deutsche Reisebüros und Veranstalter an. Die fertigen, teilweise kombinierbaren Rundreisen, Städte- und Naturparkbesuche, Ranchaufenthalte, Reitferien, Floßfahrten, Mississippi "Cruises", Golf- und Studienreisen können manchen Möchtegern USA Reisenden animieren. Das Programm "Land of Many Lands", Grand Tariff, ist erhältlich bei Tour Service Inc, 820 American Bank Tower, AustinTexas 78701. s