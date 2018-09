Helmut Kohl hat sich eine Strategie-Debattein der CDU schleunigst verbeten. Für ihn ist das alles klar: „Innerlich“ hätten sich die Unionsparteien auf vier Jahre Opposition eingerichtet, und alles andere sei „absurd“. Der Wandel ist respektabel: Noch lange nach der Bundestagswahl hatte sich Kohl zum Wahlsieger aufgerufen, während es Franz Josef Strauß schon vor dem 3. Oktober besser wußte.

Der designierte Generalsekretär Geissler hat diese späte Einsicht seines Vorsitzenden noch nicht ganz nachvollzogen: Er registriert, glücklich eine „große Aufbruchstimmung in der CDU; aber in welche Richtung, möchte man wissen, zieht es die Heerscharen?. Bloß, weil der innere Zustand der Koalitionspartner den Fortbestand der Regierung „für das deutsche Volk unerträglich“ macht, wie Geissler das sagt, ändert sich an der äußeren Lage der Opposition noch kein Jota. Ja, sie hat es seit dem 3. Oktober geradezu peinlich vermieden, die Schwächen der Koalition für sich zu nutzen.

Das Hü und Hott von Kohl und Geissler heißt aber nicht, daß der eine der Opposition einen Parforceritt und der andere ihr Absatteln empfiehlt. Natürlich würde die CDU vorzeitig nehmen, was ihr in den Schoß fällt. Aber Kohl bleibt nichts, als abzuwarten: Die strategische Gretchenfrage, wie es die CDU mit der FDP halten will, birgt noch zuviel Sprengkraft. Die Spaltung in Kreuth war eine Antwort darauf; der Konflikt könnte sich wiederholen. Daher verordnet der Oppositionsführer, um dessen Kopf es geht, Ruhe als erste Pflicht. Dies ist sein Überlebensprogramm. Wird ihm seine Partei folgen? gh