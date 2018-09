Prunkstück dieser Ausstellung versucht, einen Überblick über die verschiedenen Epochen, von der Antike bis zur Moderne, und über die Fälschungsmöglichkeften bei verschiedenen Gattungen (Kunstgewerbe, Skulpturen; Gemäße, Graphik) zu geben. Beim historischen Rückblick auf die verschiedenen Fälle entdeckter Fälschungen kommen die Forscher zu sehr unterschiedlichen Noten: dem zwanzigsten Jahrhundert attestieren sie zwar technisches Raffinement, aber Einfallslosigkeit, der römischen Antike dagegen sogar kunsthistorischen Nutzen, denn, so heißt es im Katalog, "hätten wir nicht die vielen Kopien römischer Zeit, oft mehrere Dutzend von einem einzigen Original, die griechische Kunst wäre unsgeradezu unbekannt". Die Fälschungsforscher wollen keinesfalls nur Original Fetischisten sein, ihr Anspruch ist ethisch und moralisch (Skulpturengalerie der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz bis zum 30. März, Katalog 12 Mark) Daghild Bartels Es gibt Dinge, über die man sich nie Gedanken macht, beispielsweise: Woher stammt die Bildstatistik? Entwickelt wurde sie von Otto Neurath am, Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien Ende der zwanziger Jahre; die Bildsymbole erfand Gerd Arntz, eine ganze Enzyklopädie der Zeichensprache, die bis heute nachwirkt in jeder Schautafel (zum Beispiel der Bevölkerungspyramide) und in jedem optischen Leitsystem (zum Beispiel dem Symbol für Gepäckaufbewahrung). Arntz war für diese Arbeit prädestiniert durch seine kritischen Holz- und Linolschnitte. Um nämlich die Klassengegensätze darstellen zu können, bedurfte es einfacher und einprägsamer Berufstypen. Die Kölner Progressiven, zu denen Arntz gehörte, wollten keine anekdotische Elendsmalerei, sondern dje Verhältnisse in ihrer Gesetzmäßigkeit glasklar aufzeigen. Konstruktiver Bildaufbau und abstrahierte Grundfiguren von Mensch und Umwelt erlaubten es, dieses ja alles andere als visuelle Thema dennoch glaubwürdig zu veranschaulichen. Es verblüfft immer wieder zu sehen, mit welcher Knappheit Arntz Besitzverhältnisse in Wohnungen und Fabriken oder Zusammenhänge zwischen Militarismus und sexueller Unterdrückung optisch zu beweisen versteht Wichtigster Kunstgriff dabei ist die szenische Gruppierung von Kollektiven. Das ergibt eine gewisse Starre, gemessen am dramatischen Bildinhalt, ist aber? plakativ im besten Sinne, erklärend, einleuchtend, auffordernd. Die Graphiken erschienen damals nur in wenigen oppositionellen Blättern, die Ölbilder warteten vergeblich darauf, in öffentliche Wandgemälde übertragen zu werden. Nur eins wurde ausgeführt, und zerstört. Der Emigrant wird nun mit niederländischer Unterstützung im Kölnischen Kunstverein geehrt, auch ein Kapitel deutscher Kulturpolitik (Kunstverein, bis zum 6. März, Katalog Arntz mit Oeuvrekatalog der Holzschnitte 18 Mark) Georg läppe

