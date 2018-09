Inhalt Seite 1 — „Strategie der Spannung“ für Italien? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Serie von Gewalttaten weckt in Italien erneut den Verdacht, dahinter stecke eine politische „Strategie der Spannung“, während die Regierung Andreotti den Weg von der Krise zur Katastrophe zu blockieren sucht.

Noch Ende voriger Woche schien es, als habe Andreotti eine wichtige Maßnahme zur Wirtschafts-Sanierung durchsetzen können. Der Versuch, durch Senkung der Lohn- und Produktionskosten die Inflationsrate wenigstens auf 16 bis 18 Prozenten drosseln, versprach Erfolg. Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmern, aber auch ein „Gipfelgespräch“ zwischen allen Parteien boten dem Regierungschef die Möglichkeit, neue, wenn auch begrenzte Notstandsdekrete zu erlassen.

Danach will der Staat der Industrie drei bis sieben Prozent der Soziallasten abnehmen, was praktisch bedeutet, sie auf alle Steuerzahler abzuwälzen. Alle sollen ab sofort mehr Heizöl- und Mehrwertsteuer zahlen.

Andreotti waren die zwei schwachen Punkte dieser Hilfskonstruktion nicht entgangen: die ungerechte Verteilung der Kostenentlastung und die Gefahr, daß die Steuererhöhung der Wirtschaft Wieder so viele neue Kosten auflädt, wie ihr durch Minderung der Sozialisten abgenommen werden. Um einen solchen Teufelskreis zu vermeidet, mußte Andreotti versuchen, was ihm dieLinke unter keinen Umständen erlauben will: Er mußte die automatische Anpassung von Löhnen und Gehältern an die Inflationsrate abbremsen, also jene „scala mobile“ antasten, die in Italien sowohl zum Gashebel als auch zur Bremsung der Inflation geworden ist.

Gewiß, formell hielt sich Andreotti an die Abmachungen. Die „scala mobile“ bewegt sich wie bisher. Doch auf ihre Berechnungsgrundlage schien sich die Folgen der jüngsten Mehrwertsteuererhöhung, nämlich die unvermeidbaren Preiserhöhungen, nicht auswirken dürfen. Anders würden die neuen Dekrete überhaupt keine Bremswirkung ausüben.

Ein empörter Aufschrei von Gewerkschaften und Parteien war die Antwort, Wilde Streiks Anfang der Woche signalisierten den Gewerkschaften, daß ihnen ihre Mitglieder entgleiten könnten. Und alles dies in einer durch Terroranschläge, Polizistenmorde und anarchistische Studentenrevolten täglich mehr angeheizten Atmosphäre. Freilich sieht man nicht recht, wer – außer politischen Außenseitern – an einer „Strategie der Spannung“ Interesse haben könnte. Denn alle politischen Kräfte Italiens stecken in einem Dilemma.

Mehr als einen Generalstreik von einigen Stunden wagen die Gewerkschaften nicht auszurufen. Aber auch den Sozialisten und Kommunisten, die jetzt wieder eins Notstandsregierung aller Parteien fordern, liegt schwerlich am Notstand, der sie schon unablässig zwingt, das bloße „Stillhalten“ gegenüber der Regierung Andreotti vor ihren ungeduldigen Mitgliedern zu rechtfertigen. Die Christdemokraten müssen Andreottis Experiment, mit Hilfe kommunistischer Stimmenthaltung zu regieren, murrend mittragen, weil die Alternative eben eine Notstandsregierung (mit Ministersesseln für Kommunisten) wäre – oder Neuwahlen.