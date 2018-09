Inhalt Seite 1 — Josef Müller-Marein: Tristan und Isolde Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einem Lande, wo die Zahl der Arbeitslosen schon im dritten Winter die Million überschritten hatte, leben vier Millionen Ausländer. Unter ihnen waren Tristan und Isolde. Das Land war eine Bundesrepublik im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft.

Ja, wie waren Tristan und Isolde denn hierhergekommen?

Nun, Tristan, der Kapitän einer Hamburger Reederei war, wenn auch nicht Deutscher, sondern Schwede, hatte aus Gefälligkeit für seinen väterlichen Freund, einen bretonischen Großgrundbesitzer, dessen) Frau aus Dublin herübergebracht: nach Brest. Als sich herausstellte, daß die Ehe Isoldes – denn so hieß sie – gescheitert war, setzte sie ihr schön in Irland begonnenes Medizinstudium in London fort. Nach ihrem Examen und im Besitz des Doktor-Hutes brauchte sie nur noch den 20. Dezember 1976 abzuwarten, den Tag, an dem die Niederlassungsfreiheit für alle Ärzte der Europäischen Gemeinschaft in Kraft treten sollte. Bis dahin hatte sie sich in der Psychiatrie spezialisiert.

Zwar hätte es für Isolde nahegelegen, eine Praxis in England aufzumachen. Aber der Staatliche Gesundheitsdienst bezahlt dort die Ärzte so schlecht. „Auf in die Bundesrepublik so lautete die Parole. Schon lebten 8000 ausländische Ärzte hier, so daß jeder 15. Doktor in diesem Lande Ausländer war. Aber die meisten arbeiteten in Kliniken, sie waren nicht frei, konnten es nicht sein. Aber seit Ende vorigen Jahres eben können sie es, falls sie aus einem EG-Land kommen.

In England beispielsweise hatten sich sofort 400 Ärzte drangemacht, ihre Instrumente, Kittel und Kleider einzupacken. So hatte Tristan zum zweitenmal Gelegenheit, Isolde über den Ärmelkanal zu transportieren. Und diesmal wurde es ernst mit ihnen.

Tristan hatte bisher stets auf seinem Schiff gewohnt. Jetzt fanden sie in einem Hamburger Hochhaus Unterkunft, wenn auch in verschiedenen Etagen. Dort saßen sie und überdachten ihre Möglichkeiten und taten dies notgedrungen jeder für sich.

Die Mieten in der Bundesrepublik sind recht teuer, und wer anfängt, muß klein anfangen. Zwar konnte Tristan hin und wieder in Isoldes Ordinationsraum nächtigen, auf der Chaiselongue, auf dem sich am Tage Isoldes psychisch Kranke ausstreckten. Aber auf die Dauer war das keine Lösung. Es kam auch hinzu, daß Tristan jetzt keine Lust mehr hatte, Kapitän zu sein, schon gar kein schwedischer auf einem deutschen Schiff. Und das nordische Lied Joto Ho, das er selbst der Besatzung beigebracht hatte, ging ihm jetzt auf die Nerven. In Hamburg aber gab ihm Isolde, wie sie es schon auf dem Schiff getan, immer wieder einen aufmunternden Trank. Schließlich wollte er nur noch bei Isolde sein: Vor der Praxis, nach der Praxis, und endlich, als er ganz verrückt geworden war, auch in der Praxis. Als er seinen Reeder fragte, ob er nicht einen Posten an Land bekommen könne, im Freihafen etwa, kam er schlecht an. Im Freihafen, so sagte der Reeder, seien schon genug Ausländer, die keinem EG-Staat angehörten. Sie müßten alle raus, raus, raus; so schnell wie möglich, denn ohnehin hätten zu viele von ihnen, da sie schon fünf Jahre in der Bundesrepublik lebten, Arbeitserlaubnis. Wie lange er denn – Tristan – schon in deutschen Diensten stünde?