Von Rainer Köthe

Das größte Hindernis auf dem offensichtlich mühevollen Weg zur Nutzung der Sonnenenergie ist die triviale Tatsache, daß die Sonne oft nicht scheint, weil Dunst oder Wolken ihre Strahlungskraft erheblich mindern. Welches technische Verfahren auch immer angewendet wird, mit wie raffinierten Systemen von Linsen und Hohlspiegeln das, was uns das Tagesgestirn frei Haus liefert, gesammelt und gebündelt wird: Wenn der Himmel bedeckt ist, kann man dem unermüdlichen Strahler leider nicht allzuviel Energie abgewinnen.

Doch in Schlechtwetter-Gebieten grünt es überall, obwohl grüne Pflanzen vermöge ihres Blattgrüns, des Chlorophylls, Sonnenkraftwerke, also von solarer Energie abhängig, sind. Wieso können sonnenlichthungrige Pflanzen überall dort so gut gedeihen, wo der Himmel selten klar ist?

Pflanzen sind auf den ersten Blick technisch gesehen keineswegs optimale Nutzer der Sonnenstrahlung. Sie filtern aus dem sichtbaren Teil des solaren Lichtspektrums bestimmte Wellenlängen im roten und blauen Bereich aus. Und dieses Licht verwandeln sie im Prozeß der Photosynthese in chemische Bindungsenergie, etwa bei der Herstellung von Traubenzucker. Dieses Geschehen läuft bei gewöhnlicher Umgebungstemperatur ab.

Im Gegensatz dazu verwertet der Ingenieur, der in einem Sonnenkraftwerk aus der solaren Strahlung Energie für die Herstellung von Warmwasser oder Elektrizität gewinnt, die Wärmestrahlung der Sonne, den – unsichtbaren – infraroten Teil des Strahlungsspektrums. Der aber ist energiereicher als das sichtbare Sonnenlicht. Mehr noch: Vor allem, wenn die Infrarotstrahlen mit optischen Linsen gesammelt oder in Hohlspiegeln fokussiert werden, entstehen hohe Temperaturen. Mithin steht ein großes Temperaturgefälle zur Verfügung; und ein unumstößliches Naturgesetz verfügt: je größer die Temperaturdifferenz, desto besser der Wirkungsgrad einer Energieumwandlung.

Homo faber also bedient sich vom energetischen Standpunkt aus des besseren Systems, wenn er aus der Sonne Nutzen zieht. Dennoch betrachten die Solartechniker neidvoll das Verfahren der Pflanze. Sie nämlich kommt ohne Linsen und Spiegel aus, ja, sie muß nicht einmal – wiewohl dies manche Pflanzen sogar auch noch tun – ihre Sonnenpaddel, die Blätter, dem Lauf des Zentralgestirns nachführen. Und es macht ihr augenscheinlich nicht viel aus, wenn wochen- oder monatelang der Himmel nicht klar wird.

Licht nämlich ist auch dann noch in ausreichender Menge vorhanden, wenn Wärmestrahlen längst von Dunst und Wolken ihrer Kraft beraubt sind. Und das Tageslicht muß nicht, wie die Wärmestrahlung, direkt von der Sonne kommen; auch das von Wolken oder dem blauen Himmel reflektierte Licht reicht der Pflanze für ihren Lebensunterhalt.