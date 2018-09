In der Spannung zwischen wissenschaftlichen Theologie und gemeindlicher Frömmigkeit

Von Paul Schulz

Gegen den Hamburger Pastor Dr. Schulz läuft schon seit geraumer Zeit ein „Lehrzuchtverfahren“. Schulz ist von seinem Amt als Gemeindepastor der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg suspendiert worden. Anlaß dazu waren unter anderem die von ihm in der ZEIT geschriebenen Artikel, in denen er seine theologische Auffassung vertrat, mit der er in Widerspruch zur herrschenden Lehre der Kirche geriet. Sie sind jetzt Teil seines eben erschienenen Buches „Gott – eine mathematische Formel?“Von zahlreichen Kritikern ist Paul Schulz immer wieder aufgefordert worden, Konsequenzen zu ziehen, das heißt, sein Amt als Pastor aufzugeben. Das hat er nicht getan und will es nicht tun. Wir baten Paul Schulz, einmal zu begründen, warum er trotz seiner Anschauungen auch weiterhin Pastor bleiben will.

Ich stamme aus einem bewußt christlichen Elternhaus. Zwar ist mein Vater nicht Pastor. Dennoch bin ich groß geworden mit all jenen Vorstellungen, die traditionelle Frömmigkeit ausmachen: tägliche Gebete, regelmäßiger Kirchgang, Wunderglaube. Seit meinem fünften Lebensjahr will ich Pastor werden. Meine Eltern haben mich dazu nie gedrängt. Dennoch war es für alle immer eine Selbstverständlichkeit. Genauso selbstverständlich wie das Bild von einem Pastor: glaubensstark, unangefochten moralisch, patriarchalisch-familiär.

So ging ich als junger Mann natürlich fromm auf die Universität zum theologischen Studium: Hamburg – Erlangen – Heidelberg – Hamburg. Dort habe ich gekämpft – für die absolute Gültigkeit der Bibel; für die Auferstehung Jesu; für die Jungfrauengeburt der Maria; für die Sündenvergebung durch den Sühnetod Jesu; für das Leben nach dem Tod.

Ich habe semesterlang morgens von halb sieben bis halb acht die „confessio Augustana“, die zentrale lutherische Bekenntnisschrift, auf latein zu lesen und zu interpretieren gelernt; habe jeden Abend im Konvent die „Komplet“ gesungen; bin sonntags kilometerweit – an reformierten Kirchen vorbei – in die Gemeinde der Altlutheraner gefahren, um das Abendmahl bekenntnisgemäß zu erhalten. Ich weiß vom ersten Buchstaben an, was traditionelles – allzumal lutherisches – Christsein bedeutet.

Mittendrin signalisierte sich damals der erste Glaubenskonflikt, als ich meine erste Proseminararbeit im Fach „Neues Testament“ schreiben mußte. Thema: Das Streitgespräch Jesu in Markus 2, 13–17. Nach historisch-kritischer Bibelforschung sollte die ganze Geschichte gar nicht auf Jesus zurückführen – alles Gemeindebildung. Vor allem: Wenn da stand „Jesus sagte“, dann hatte es Jesus gar nicht gesagt – spätere Gemeindediskussion. Vom historischen Jesus sei überhaupt nichts mehr zu wissen – alles „Kerygma“. Mit größter Anstrengung habe ich damals versucht, meine frommen Glaubensvorstellungen der modernen Bibelwissenschaft entgegenzustemmen und an meinen Kindheitseinsichten festzuhalten. Der Professor quittierte mir diese Bemühungen mit einem lapidaren Satz: „Sie müssen nächstes Mal die kritischen Kommentare stärker berücksichtigen.“