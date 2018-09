Inhalt Seite 1 — Wir müssen mehr zahlen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herr Todenhöfer, die Entwicklungsländer haben sich auf ein Rohstoffprogramm versteift, das die Preise der wichtigsten. Rohstoffe festschreiben soll. Mit dem Geld eines globalen Fonds sollen Rohstoffe bei sinkenden Preisen aufgekauft und eingelagert werden. Ist dieses Konzept für die Industrieländer, insbesondere für die Bundesrepublik, akzeptabel? Todenhöfer: Nein. Das ist für die Bundesrepublik nicht annehmbar. Denn die Festschreibung der Preise würde zu Strukturverfestigungen in den Entwicklungsländern führen, die es gerade zu beseitigen gilt. Die rohstoffärmeren Entwicklungsländer würden nach dem Ölschock ein zweites Mal außerordentlich getroffen. Das Programm kostet unabsehbar viel Geld – man schätzt anfangs 40 Milliarden Dollar.

Noch schlimmer aber wäre: Auf dem Umweg über eine Weltplanwirtschaft im Rohstoffbereich würde diemarktwirtschaftliche Weltwirtschaftsordnung ausgehöhlt. Ich bin der Auffassung, daß die Bundesregierung zusammen mit den Amerikanern, möglichst mit weiteren Verbündeten, die Entwicklungsländer für unseren marktwirtschaftlichen Kurs gewinnen muß. Notfalls müssen wir nein sagen, selbst wenn das dazu führt, daß die bevorstehende Konferenz darüber scheitert.

Was sollte die Bundesrepublik als Alternative anbieten?

Todenhöfer: Die entscheidende Alternative zum Rohstoffprogramm liegt nicht in der Stabilisierung der Rohstoffpreise, sondern in der Stabilisierung der Erlöse aus den Exporten der Entwicklungsländer. Preise sollen und müssen sich auch in Zukunft nach dem Markt richten mit der Folge, daß sie eben nach oben und nach unten schwanken werden. Die dadurch unter Umständen entstehenden Einnahmeeinbußen sollten durch Kredithilfen ausgeglichen werden. Die Entwicklungsländer können dann damit ihre Entwicklungspläne fortsetzen.

Kredite müssen aber zurückgezahlt werden. Spätestens bei der Rückzahlung kommt es wieder zum Minus. Was hilft das also?

Todenhöfer: Rohstoffpreise sinken ja nicht nur, sie steigen auch. Dann wird die Rückzahlung möglich.