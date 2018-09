Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der leichtfertigen Schönfärberei unverdächtig, sieht im Augenblick keine Gefahr, daß die inländische Konjunkturentwicklung umkippt. Trotz des Stillstands bei der Expansion der ausländischen Nachfrage hält der Kölner Spitzenverband ein „Abgleiten der Exportkonjunktur“ für unwahrscheinlich: Die Konjunkturbelebung in den USA und in Japan stimuliert den Welthandel. „Solide und dauerhaft“ allerdings wird nach BDI-Meinung der inländische Aufschwung nur dann, wenn die Investitionsgüter an die Exportkonjunktur Anschluß finden.

Nach dem Motto „Viel Feind, viel Ehr“ legt sich Bonn jetzt auch, mit den Apothekern an. Nach der am Montag veröffentlichten Verordnung über Preisspannen für Fertigarzneimittel, die das Bundes wirtschaftsministerium nach langjährigen Gesprächen mit den betreffenden Lobbyisten nun endlich formuliert hat, sollen die Apothekenzuschläge für diese Medikamente im Durchschnitt um 9,2 Prozent gesenkt werden. Zudem will der Verordnungsentwurf die Apothekenrabatte, die den gesetzlichen Krankenkassen gewährt werden, von sieben auf fünf Prozent reduzieren. Ziel: Die deutschen Arzneimittelpreise sollen um durchschnittlich 3,5 Prozent sinken.

Die defizitäre. Bundesbahn langt erneut zu: Für Stückguthausfrachten und für die bahnamtliche Rollfuhr müssen Kunden des staatlichen Monopolbetriebes von Anfang April an fünf Prozent mehr bezahlen. Zum letztenmal hatte die Bahn diese Tarife 1975 erhöht.

Ein Telephon mit-solidem Steingehäuse ist nicht länger. der Wunschtraum anspruchsvoller Fernsprechteilnehmer: Seit Jahresbeginn, so wurde bei der am Donnerstag zu Ende gegangenen Internationalen Frankfurter Frühjahrsmesse bekannt, offeriert ein Hanauer Unternehmen Fernsprechgeräte mit Onyx-Verkleidung. Die Post hat gegen das Steintelephon, solange es für private Nebenstellenanlagen benutzt wird, nichts einzuwenden. xs