ARD, Sonntag, 27. Februar: „Abteilung K 13“, von Ralph Giordano und „Tatort – Flieder für Jaczek“, von Fritz Umgelter

Seltsam, da bemühte man nun die bewährtesten Kräfte, Akteure von Rang, um einer scheinbar dramatischen, in Wirklichkeit aber kuriosen Story jedenfalls ein Mindestmaß an Plastizität zu verleihen. (Kurios deshalb, weil es der Polizei nach Ansicht der Autoren offenbar unmöglich ist, einem behäbigen Panzerauto mit einem getarnten Flitzer zu folgen... und unmöglich auch, einen Gangster derart zu beschatten, daß es der Verfolgte nicht merkt.)

Seltsam, höchst seltsam: da hatte man alle spannungserregenden Ingredienzien beisammen, von Entführung der Bankiersgattin über die nächtliche Jagd bis zur Bedrohung eines herzig sprechenden Kindes; da wurde das Milieu von Bühnenbildern mobiliargetreu auf den Bildschirm gebracht: die Schmuddeligkeit der Ganovenbehausung nicht anders als die Millionärsvilla mit dem Miró an der Wand und der „Financial Times“ auf dem Schreibtisch („Capital“ und die „FAZ“ nicht zu vergessen: was ein Millionär halt so liest), da blitzten die Augen unter den Masken, flammten die Scheinwerfer auf, hatte der Schauspieler Reiterer Gelegenheit, einen österreichisch nasalierenden Schurken mit Hilfe des leitmotivisch eingesetzten Griffs nach der Schokoladentafel zu einem Strizzi zu machen, der das Naschen halt nicht lassen kann. Kurzum, da kämpften treffliche Mimen, unter der Leitung eines vorzüglichen Spielwarts (Fritz Umgelter), gegen ein Drehbuch an, dessen Autoren Roboter mit Personen und gestanzte Handlungsabläufe mit Szenen verwechselten, denen Überzeugungskraft zukommt. Ein ungleicher Kampf. Das Ende war vorhersehbar und kam dann auch prompt: Die Mimen blieben auf der Strecke, und der Zuschauer auch. Nichts ist bekanntlich langweiliger als eine Anhäufung sogenannter spannender Episoden, deren Anzahl sich einzig und allein nach dem Zeitplan der ARD (Ende 21.45 Uhr) und nicht nach der Dramaturgie der Fabel bemißt.

Da lobe ich mir Adelheid Werner, die Leiterin jenes Frankfurter Sonderdezernats für Schwerpunktkriminalität, dessen Funktionen Ralph Giordano, zwei Stunden vor Krimibeginn, in einer knappen Dokumentation erläuterte. Jawohl, das war erstaunlich: mit welcher Darstellungskraft und erzählerischen Ökonomie Frau Werner in plastischer Rede den Kampf zwischen einem grazilen Mörder und seinem bärenstarken Opfer beschrieb, ein schauerliches Duell, das mit der Blendung des Riesen begann („Einsachtzig war er groß, der Tudic, der Stärkste weit und breit – stolz darauf, keine Waffe zu tragen“) und mit der Flucht des Zwergen endete. Eine Schilderung von hundertzwanzig Sekunden, konkret, bildkräftig und präzise – eine Erzählung, die vergleichsweise fast wie ein Stück Poesie wirkte.

Was die Fiktion des Spiels nicht leistete (wohl aber im Idealfall zu leisten hätte), gelang dem Bericht: hinter der Tat deren Organisation sichtbar zu machen und vom Verbrechen ausgehend das Klima zu bestimmen, in dem es gedeiht. Brecht, der Autor des „Dreigroschenromans“, hätte seine Freude gehabt am Zwiegespräch zwischen Giordano und Adelheid Werner. Da tauchten Bandenbosse auf (anonym selbstverständlich: „Niemand ist so verrückt“, sagte die Oberstaatsanwältin, „daß er sie anzeigen würde. Er kann sich ja ausrechnen, der kleine Fisch, was ihm da blüht“); da erschienen, im Halbdunkel, ganze Scharen von Unternehmern, die mit einem Gewinn von zwei- bis dreihundert Prozent den illegalen Waffenhandel befördern, und da präsentierte sich, nach den in der Wirtschaft üblichen Prinzipien gelenkt, die multinationale Clique der Verbrechensindustrie.

Kurzum, der eigentliche Tatort wurde an diesem Sonntag nicht um 20.15 Uhr nach der Tagesschau, sondern schon am späten Nachmittag gezeigt: das Frankfurter Bahnhofsviertel mit seinen Flußnamen-Straßen und dahinter – im Bild unzeigbar, aber durchs Wort zu fixieren – die Villen der ehrenwerten Steuerzahler, Familienväter und Aktionäre. „Von einigen“, sagte Frau Werner, „ist uns sogar der Name bekannt, aber was hilft das schon?“

Ein Satz, in der Tat, über den man nachdenken sollte. Momos