Inhalt Seite 1 — Das Stiefkind Opposition Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dietrich Schwarzkopf

Wir leben in einem Gemeinwesen ohne die Tradition einer politischen Opposition als konstruktiv verändernder sozialer Kraft. Deswegen haben wir auch keine Tradition der Reform." Diese Sätze stammen aus Waldemar Bessons Antrittsvorlesung an der Universität Erlangen-Nürnberg im Jahre 1962; sie gelten unverändert. Der Streit darüber, ob Opposition "konstruktiv" zu sein habe, hat sich freilich seither verschärft, vor allem durch das Auftreten der außerparlamentarischen Opposition (Apo) in den späten sechziger Jahren Und der Antikernkraft-Bürgerinitiativen aus diesen Tagen.

Der Opposition fehlt bei. uns nicht nur die Tradition; sie ist auch noch ein Stiefkind der Wissenschaft. Hans-Gerd Schumann, der diese Auffassung in der Einleitung des von ihm herausgegebenen Sammelbandes

Hans-Gerd Schumann (Herausgeber): Die Rolle der Opposition in der Bundesrepublik Deutschland; Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (Wege der Forschung, Band 422); 530 Seiten

vertritt, wird durch die 22 Aufsätze aus den Jahren 1955 bis 1971, die der Band enthält, weitgehend widerlegt. In ihnen zeigt sich nämlich, daß die Wissenschaft, vom Verfassungsrecht bis zur Soziologie, die politische Opposition nicht vernachlässigt hat. Im Nachwort nimmt Schumann denn auch die Klage über die Stiefkind-Rolle der Opposition zurück, schließt sich aber dem von Winfried Steffani ausgedrückten Bedauern darüber an, "daß die im deutschen politischen System noch jugendliche parlamentarische Opposition weiterhin ihr Leitbild – um im Bilde zu bleiben – in einer immer noch wenig Rinderfreundlichen Umwelt’ suchen muß."

Opposition hat in Deutschland herkömmlicherweise keinen guten Ruf. In einer politischen Kultur, die Wilhelm Hennis als eine "Hochkultur des Parierens" bezeichnet, stand Opposition im Geruch von Obstruktion, von unerlaubtem Dagegensein. Hennis erinnert daran, "daß wir verfassungstreue Oppositionen in Deutschland erst seit 1949 kennen". Die Neigung, Opposition als etwas prinzipiell Böses zu betrachten, hat freilich nicht nur obrigkeitsstaatliche, sondern auch radikal-demokratische, jakobinische Tradition. Wer sich an Rousseaus Lehre von der Volkssouveränität orientiert, kann im Grunde überhaupt keiner Opposition die innere Berechtigung zuerkennen. In Bessons Antrittsvorlesung heißt es: "Siegfried Landshut spricht deshalb mit Recht davon, daß Opposition gegen die Volonté générale Landesverrat sei."

Die parlamentarische Opposition als Staatseinrichtung ist englischen Ursprungs: "His Majesty’s Loyal Opposition". Carlo Schmid sah in einem Vortrag vor dem Rhein-Ruhr-Klub im Jahre 1955 die parlamentarische Opposition ganz im Lichte dieser Herkunft. Für ihn ist sie "der andere Beweger der Politik". Sie muß deshalb die gleichen Chancen und die gleichen Rechte haben wie die Regierung und die sie tragenden Parteien. Voraussetzung ist: Die Opposition muß loyal sein. "Die Aufgabe, die Regierung zu kritisieren, kann fruchtbringend nur gelöst werden, wenn die Opposition den Staat als solchen mit seiner Grundordnung anerkennt. Wo sie das nicht täte, wie es zum Beispiel bei Kommunisten der Fall ist oder bei den Nazis war, wäre sie nicht Opposition, sondern eine latente Bürgerkriegspartei."