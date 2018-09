Eine Ehe zu stiften, mag früher Lieblingsbeschäftigung oder gar Lebensinhalt ältlicher Tanten gewesen sein, heute ist es ein lukrativer Geschäftszweig. Die Branche der Ehevermittler setzt jährlich viele Millionen um. Das Bürgerliche Gesetzbuch bedenkt die kommerzielle Heiratsvermittlung freilich mit Mißbilligung. Nach § 656 BGB wird „durch das Versprechen eines Lohnes für den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe oder für die Vermittelung des Zustandekommens einer Ehe eine Verbindlichkeit nicht begründet“. Das heißt: der Heiratsvermittler hat keinen Anspruch auf das vereinbarte Honorar, der Kunde kann vom Vermittler nicht die Angabe von potentiellen Heiratskandidaten verlangen; weder die eine noch die andere Seite kann vor Gericht die Erfüllung des Vertrages erzwingen. Eine richterliche Durchsetzung von Ehevermittlungsvertragen gibt es praktisch nicht.

Für Ehevermittler liegt es deshalb nahe, sich das übliche Honorar als Vorschuß auszahlen zu lassen, bevor sie überhaupt tätig werden. Das Gesetz sanktioniert solche Vorschüsse dadurch, daß es in § 656 bestimmt: „Das auf Grund des Versprechens Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat.“ Folglich kann der Vermittler trotz Nichtbestehens der Verbindlichkeit die Vorauszahlung behalten. Dabei handelt es sich nicht nur um geringfügige Beträge: Vorschüsse in der Größenordnung von 2000 Mark sind heutzutage keine Seltenheit.

Zurückfordern kann ein enttäuschter Kunde sein Geld nur, wenn der Makler überhaupt nicht tätig wird, also gar keine möglichen Ehepartner vorschlägt – ein Fall, der freilich in der Praxis kaum je vorkommt. Der Bundesgerichtshof hat ferner schon im Jahre 1957 entschieden, daß ein Ehemakler bei seiner Vermittlertätigkeit den Kunden nicht schädigen darf. In dem damals entschiedenen Fall hatte der Makler einer heiratswilligen Frau einen (unter anderem wegen Bigamie) vorbestraften Metzger vermittelt, der von ihr später Darlehen erschwindelte, die sie nicht zurückerhielt; der Heiratsvermittler wurde zum Schadenersatz verurteilt. Sowohl die völlige Untätigkeit des Ehevermittlers als auch schuldhaft schädigende Vermittlungen (wie im Fall des erwähnten Urteils) sind allerdings selten. Für den Normalfall bringt § 656 BGB den Kunden der Ehevermittrangsinstitute nur Nachteile: er verhindert eine gerichtliche Kontrolle dieser Verträge und zwingt zu finanziellen Vorleistungen, deren Angemessenheit nicht zu übersehen ist.

Wegen der relativ hohen Vorauszahlungen sind viele Eheanbahnungsinstitute dazu übergegangen, ihren Kunden zugleich die Finanzierung der verlangten Vorauszahlung vorzuschlagen. Die Institute arbeiten meistens mit einer Bank zusammen, die mit dem Kunden gleichzeitig mit dem Ehevermittlungsvertrag einen Darlehensvertrag schließt; die Darlehenssumme wird von der Bank direkt an den Ehevermittler ausgezahlt, der Kunde soll dann das Darlehen in Raten an die Bank zurückzahlen. Bei solchen finanzierten Ehemaklerverträgen entsteht immer wieder die Frage, ob der Kunde nun die Raten zahlen muß oder nicht. Hätte er mit dem Ehemakler selbst das Darlehen vereinbart, so könnte er nach § 656 BGB die Ratenzahlungen verweigern. Kann er das auch der Bank gegenüber, die ja kein Heiratsvermittler ist, aber mit dem Vermittlungsinstitut eng zusammenarbeitet?

Eine einheitliche Antwort geben die Gerichte auf diese Frage nicht. Es gibt Entscheidungen, die den heiratswilligen Kunden jedenfalls dann nicht zur Rückzahlung des Darlehens verpflichten, wenn eine ständige enge Geschäftsbeziehung zwischen der Bank und dem Heiratsinstitut bestand; andere Gerichte pochen darauf, daß Ehevermittlungsvertrag und Darlehensvertrag rechtlich voneinander völlig unabhängig seien. Sie billigen dem Kunden ein Recht zur Zahlungsverweigerung nur dann zu, wenn die Bank ihn über das Risiko, das sich aus den beiden rechtlich selbständigen Geschäften ergibt, nicht genügend aufgeklärt hat.

Im Ergebnis bringt die Absicht des BGB, Geschäfte mit der Ehevermittlung deutlich in den Bereich des Anrüchigen zu verweisen, dem unsicheren, unerfahrenen und oft genug einsamen Ehesuchenden nichts als Nachteile: Vorschußpflicht, Verhinderung der richterlichen Kontrolle und eine ganz unsichere und unkalkulierbare Rechtsprechung beim finanzierten Heiratsvermittlungsvertrag. Die Moral geht hier zu Lasten des Schwächeren – § 656 BGB sollte deshalb gestrichen werden.

Eva Marie von Münch