Resozialisierung ist das Hauptziel des modernen Strafvollzugs. Zu diesem Zweck – so das neue Strafvollzugsgesetz – ist „das Leben im Vollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich anzugleichen“, ist den „schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken“ und der Vollzug so „auszurichten, daß er dem Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern“.