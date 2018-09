Wie Bonn sich in kleinkarierter Krisenbewältigung erschöpft

Von Rolf Tschombé

Bonn, im März

Die Bonner Krisen sind auch nicht mehr, was sie einmal waren: erbitterte Schlachten, große Themen wie in der Spiegel- Affäre oder beim Abnutzungsfeldzug um die Ostverträge, Königsdramen wie beim Sturz von Erhardt oder Brandt. Kein Gewitter entlädt sich über Bonn, reinigt die Atmosphäre und gibt den Blick auf neue Horizonte frei. Eine graue Wolke aus Mißmut, Argwohn und Ratlosigkeit wabert über der Bundeshauptstadt. Die Krise hat keine feste politische Kontur, ist nicht faßbar und deshalb auch kaum zu bewältigen.

Bei der Abhöraffäre gibt es in allen politischen Lagern inzwischen Sünder, auf die man mit dem Finger zeigen kann. Nicht so sehr die politische Substanz der Krise interessiert jedoch die Akteure, sondern die Frage: An wem bleibt am meisten hängen? Diese Frage scheint vor allem die Koalition zu beunruhigen. Sie hat ein merkwürdiges Talent entwickelt, nicht nur die Folgen vieler eigener Fehler, sondern auch noch alle denkbaren sonstigen Bürden des Schicksals auf sich zu nehmen. Mühselig und beladen beschäftigt sie sich mit ihrem Fortgang.

Nach dem Rentendebakel, dem Streit um die Nuklear- und Wachstumspolitik, den bürgerkriegsähnlichen Explosionen vor Atomkraftwerk ken, nach dornigen Erfahrungen in der Außenpolitik kam nun auch noch die Abhöraffäre. Die vernichtende Niederlage in Hessen, die vor allem die SPD getroffen hat, und die Übernahme der Juso-Führung durch die radikale Linke waren zusätzliche Keulenschläge. „Eine solche Serie von Nackenschlägen“, seufzte am Montag ein Genosse, „habe ich noch nie erlebt.“ Er habe die Frühnachrichten abgeschaltet, gestand er: „Ich konnte es einfach nicht mehr hören.“

Eilfertige Selbstgerechtigkeit