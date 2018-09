Inhalt Seite 1 — Im Zweifel für den Staat? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Augstein

Mein guter alter Freund Gerd Bucerius hat sich in der ZEIT zu Wort gemeldet und dem Spiegel wegen dessen „Teilhabe am Verrat“ Vorwürfe gemacht. Die Begründung liest sich so abenteuerlich, als hätte ein Registraturbeamter und nicht der Verleger Bucerius seinen Griffel bemüht.

Es geht um die „Teilhabe am Verrat“ der Traube-Akten. Der Minister Maihofer, so schreibt Bucerius, habe eine politische Last auf sich genommen, als er sich „für den Staat und gegen Traube entschied“. Der Spiegel dagegen hatte, laut Bucerius, von seiner Veröffentlichung „einen Vorteil“, weil die Presse von Neuigkeiten lebt.

Im Fall Traube: Der Spiegel hat den Vorteil, daß seine Verantwortlichen sich wegen der Veröffentlichung geheimer Unterlagen (nicht, wie der Jurist Bucerius schreibt, „wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen“) bis zu drei Jahren Gefängnis eingehandelt haben könnten. Ist das ein purer Vorteil und keine Last? Schließlich kennen einige von uns Gefängnisse auch von innen.

Für Maihofer mag man so manche Entschuldigung anführen. Aber man wird wohl schwer sagen können, daß er sich „für den Staat“ entschieden habe. Er hat erst hinterher, aus der Veröffentlichung des Spiegel nämlich, erfahren, daß er sich für den Bruch des Grundgesetz-Artikels 13 entschieden hatte.

Ich habe zu jenen sechs oder sieben Leuten gehört, die über die Veröffentlichung im Spiegel zu entscheiden hatten. Unser Urteil war: Bruch der Verfassung durch den Verfassungsminister, ganz sicher aus ehrenwerter Absicht. Jeder von uns hatte Skrupel. Hätten wir gewußt, was wir jetzt wissen, daß nämlich der Verfassungsschutz ohne Wissen und ohne Abwägen des Ministers und seiner engsten Mitarbeiter eingebrochen hatte: Wohl niemand von uns hätte irgendwelche Skrupel empfunden.

Bucerius schlägt uns vor, wir hätten die Papiere dem Kanzler „und dem für die Kontrolle des Verfassungsschutzes eingerichteten Parlamentsausschuß“ übergeben sollen. Erstens gibt es diesen oder einen ähnlichen Ausschuß nicht. Und zweitens, was wäre denn passiert, wenn wir Helmut Schmidt die Papiere zur gefälligen Erledigung diskret in die Hand gedrückt hätten?