In keinem westeuropäischen Land hat das „jugoslawische Modell“ so viel Stoff für die innenpolitische Diskussion hergegeben wie in der Bundesrepublik, wo zeitweilig eine innerparteiliche Gruppe (Jungsozialisten in der SPD) den Eindruck erweckte, sie erstrebe nicht weniger, als das Modell Tito den Westdeutschen zu oktroyieren.