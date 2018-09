Ich muß dich warnen“, füsterte mir Frank zu, kaum hatte ich seine Wohnung betreten, „bei mir wimmelt es von Wanzen. Bleib mal von der Steckdose weg, die braucht nicht alles mitzukriegen...“ – „Soll das heißen, daß du auch ... ?“ – „Jawohl, ich werde abgehört“, sagte er fast triumphierend, „aber sie brauchen nicht unbedingt zu wissen, daß ich das weiß.“ – „Na ja, daran ist ja nichts Besonderes mehr“, sagte ich und platzte fast vor Neid. – „Stimmt. Aber mit Wanzen arbeiten sie nicht gerade bei Hinz und Kunz.“ – „Bist du denn deiner Sache ganz sicher?“ fragte ich mißtrauisch. „Und woher willst du das überhaupt wissen?“ – „Natürlich direkt aus dem Verfassungsschutz, woher sonst? Ich kriege sogar eine Kopie meiner Abhörakte. Toll, was? Dann kann ich nämlich endlich meiner geliebten Anita verbale Ausrutscher nachweisen, die sie nach jedem Streit nicht mehr wahrhaben will.“

„Ich dachte, die hören nur brisante Personen ab – du bist doch die Harmlosigkeit in Person!“ – „Darüber scheint man beim Verfassungsschutz anderer Meinung zu sein“, sagte Frank pikiert, „bei denen steh’ ich nämlich auf der Liste.“ – „Und wie kommt man auf die Liste?“ fragte ich interessiert. – „Das ist kinderleicht. Da kann ich dir Tips geben. Du brauchst nur gegen die Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes mit der persischen SAVAK zu protestieren oder gegen Menschenrechtsverletzungen in Argentinien, schon bist du drauf.“

„Sind diese Listen denn legal?“ fragte ich. – „Mensch, bist du naiv! Hast du denn noch nie was vom ‚übergesetzlichen Notstand‘ gehört!“ – „Ja schon. Aber nach dem Grundgesetz ist so was doch nicht erlaubt“, wandte ich ein. Er lächelte überlegen: „Das Grundgesetz gilt nur noch in Ausnahmefällen.“ – „Aber wenn das an die Öffentlichkeit dringt?“ – „Dann gibt es einen neuen Skandal – und der Bundestag fühlt sich mal wieder hintergangen.“ – „Ist denn dein Abhörfall höheren Ortes bekannt?“ – „Nach meinen Informationen soll Schüler davon wissen, weil der ihm unterstellte BND ja die Klempner ausleihen mußte, um zum Beispiel die Wanzen in meinem Brausenkopf anzubringen. Aber Schüler weiß nicht, daß Maihofer nichts davon weiß. Das weiß nur Meier.“ Ich tobte los:

„Also das Ganze ist doch eine Schweinerei!“ Er machte mir ein Psst-Zeichen und deutete vielsagend auf eine vor mir stehende Vase. – „Angenommen“, flüsterte ich, „du und deine Anita wollen mal miteinander unter vier Ohren reden ... ?“ – „Darum nehmen wir gerade bei einem Lehrer Zeichenunterricht in der Zeichensprache. Außerdem: Warum sollte man diesen frustrierten Abhörern nicht auch ein bißchen was gönnen? Anita und ich spielen ihnen manchmal auf dieser verwanzten Matratze ganze Liebesorgien vor – nur um sie bei der Stange zu halten.“

„Also mir wäre das zu langweilig, dich dauernd abzuhören“, sagte ich. – „Darum biete ich denen auch gelegentlich so zweideutige Sätze wie: ‚Am 12. lasse ich die Bombe platzen.!‘ Oder: ‚B. wird dringend in D. erwartet.’“ – „Und warum willst du sie bei der Stange halten?“ – „Warum? Weil mir ja nie einer zuhört, Anita schon gar nicht. Meine Abhörer müssen mir zuhören, dürfen mich auch nie unterbrechen oder mir gar widersprechen. Denen kann ich Dinge anvertrauen, die ich keinem anderen Menschen sagen würde. Und dazu kommt noch...“– Ich hatte es plötzlich sehr eilig: „Frank, entschuldige bitte, aber ich muß jetzt...“ – „Siehst du! So ist es immer“, sagte er. Dann nahm er die Blumenvase in die Hand und flüsterte fast zärtlich: „Alter Knabe, ich habe dir heute noch viel zu erzählen...“