Von Martin Walser

Am meisten bewundere ich die Kritiker, die immer ganz sicher sind. Deshalb will ich mich hier auch nur mit diesen beschäftigen. Die anderen, die ihre Unsicherheit andauernd in der langsam tastenden Syntax ihrer Kritiken zum Ausdruck bringen, finde ich nicht so interessant, weil ich mich ihnen ganz und gar verwandt fühle. Sie sind Schriftsteller wie ich auch. Sie haben nur einen anderen Stoff. Sie überprüfen ihre eigenen Erfahrungen an Beispielen aus der Literatur, und dann teilen sie mit, wie ihnen diese Literatur, verglichen mit ihren eigenen Erfahrungen, vorkommt. Von diesen Kritikern will ich, weil sie mir zu verwandt vorkommen, nicht sprechen. Viel interessanter sind für mich natürlich die, die offenbar im Besitz eines absoluten Wissens sind, das mir für immer verschlossen bleibt. Das sind die Kritiker, die ich bewundere. Es sind die sogenannten Päpste. Kritikerpäpste.

Ich kenne hier keine andere Branche, in der zur Bezeichnung ranghoher Amtswaltung die Verwendung des Wortes Papst notwendig oder auch nur möglich gewesen wäre. Man kann nicht sagen, Cassius Clay sei ein Sportpapst. Auch Karajan, der wirklich genug Zauber um sich her macht, könnte nicht Musikpapst genannt werden. Nicht einmal Richard Wagner hätte Musikpapst genannt werden können. Aber in jedem Land gibt es zu jeder Zeit zwei, drei Kritiker, die man Päpste nennen muß. Und es gibt immer mindestens fünfzehn Kritiker, die sich für Päpste halten und sich nur aus Vorurteil gegen die katholische Kirche nicht selber so nennen.

Das ist der Hauptunterschied zum römischen Papst: Die Kritikerpäpste sind Päpste nur für ihre Nation. Ja, oft sogar nur für ihre Region. Das ist auffällig. Eigentlich würde man erwarten, daß das absolute Wissen eines solchen Papstes ohne weiteres universale Geltung und Wirkung haben müßte. Eigenartigerweise reicht aber das Reich des Kritikers nur so weit, als die Zeitung reicht, in der er schreibt. Natürlich setzt sich der Kritiker in der kleinsten süddeutschen Kleinstadt abends mit dem gleichen vollen päpstlichen Machtbewußtsein auf seinen reservierten, nicht bezahlten Platz wie sein ganz großer Kollege in München. Jeder ist dort, wo seine Zeitung erscheint, der Papst. Da es überregionale Zeitungen gibt, gibt es überregionale Kritikerpäpste. Internationale Kritikerpäpste wird es erst geben, wenn es internationale Zeitungen geben wird. So sehr ist der Kritiker auf sein Mittel angewiesen.

Andererseits gibt ihm dieses Mittel eine Macht, die in unserer Gesellschaft einzigartig ist. Der Kritiker ist unkritisierbar. Wenn es dem Besitzer der Zeitung gefällt, ist er unverwundbar. Der Besitzer der Zeitung ist in der Regel ein Kapitalist, der von dem Handwerk des Kritikers keine Ahnung hat. Der Besitzer der Zeitung kann einen Roman von einem Tauchsieder unterscheiden. Aber schon der Unterschied zwischen einem Roman und einer öffentlichen Badeanstalt ist ihm nicht mehr klarzumachen.