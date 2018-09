Piet Hein, der bekannte dänische Mathematiker, erfand vor rund 35 Jahren, als er sich mit topologischen Problemen auseinandersetzte, das Spiel Hex. Eine Raute ist in 121 Sechsecke zerwabt. Jeder Spieler versucht, gegenüberliegende Ränder mit einer ununterbrochenen Kette von Steinen zu verbinden; der eine von oben nach unten, der andere von links nach rechts. Da sich die Ketten nicht kreuzen können, kann nur ein Spieler gewinnen. Das Spiel ist nicht nur von bemerkenswerter mathematischer Feinheit, sondern auch die faszinierende Grundlage für eine Reihe von exzellenten Weiterentwicklungen der Grundidee.

Eine davon war Alex Randolphs Spiel TWIXT, das vor einiger Zeit – leider – vom Markt verschwand. Doch nun gibt es eine anspruchsvolle neue Variante: das englische Spiel Thoughtwaves von Eric Solomon erschien unter dem Titel ULTRA.

ULTRA wird auf einem 10 X 10-Felder-Plan gespielt. Jeder Satz von 24 Steinen enthält Kreuzungen, T-förmige Einmündungen, gerade Verbindungen und rechtwinklige Kurven sowie ein Blindstück, mit dem man den Verlauf eines Weges in einer Sackgasse stoppen kann. Hier sind gegenüberliegende Ränder zu verbinden. Wenn sich Steine berühren, so muß entweder eine weiße Kante an einer weißen Kante liegen, oder der Pfad muß weitergebaut werden.

Wer zum erstenmal spielt, ist geneigt, ULTRA als simples Legespielchen abzutun. Es dauert ein Weilchen, bis man die zahlreichen Möglichkeiten begriffen hat. Und es dauert noch mal ein Weilchen, bis man gelernt hat, die strategischen Tiefen auszuloten. ULTRA will weiträumig gespielt sein – sowohl im Angriff wie auch in der Verteidigung. Gerade in der Defensive liegt die Spannung. Da es nur einen Sackgassenstein gibt, muß man lernen, den gegnerischen Weg abzukrümmen oder an einer Querstraße auflaufen zu lassen, an der er keine Möglichkeit zur Einmündung findet. Sehr viel subtiler sind aber noch Taktiken wie „Veröden“ oder „Aushungern“. Einen Weg veröden heißt, die Umgebung so einzumauern, daß es einfach keinen Stein gibt, der in zulässiger Weise angebaut werden kann. Und aushungern kann man den Gegner dadurch, daß man Konstellationen schafft, die bestimmte Steine erfordern, die er bereits abgelegt hat.

Defensivtaktiken sind deshalb besonders wichtig, weil der, der den ersten Zug hat, einen leichten Vorteil hat. Erst wenn dieser aufgefangen und gebrochen ist, kann der Gegner seinerseits das Spiel entwickeln. Die Spielplättchen haben einen recht unterschiedlichen Einsatzwert. Man kann Spielstärken ausgleichen, indem man dem Schwächeren den einen oder anderen Stein aus dem Vorrat des Stärkeren überläßt.

Die Aufmachung ist sicher nicht jedermanns Sache. Die Schachtel zieren zwei leichenbleiche Kahlköpfe, und auf dem Spielplan sind die beiden dem Feldergitter unterlegt. Das Ganze atmet futuristische Kälte und schafft weder eine kuschelweiche Atmosphäre, noch wird es dem Spielcharakter gerecht. Das wird manchen nicht gerade zum Kauf locken. Die sonstige Verarbeitung ist solide. Tom Werneck

ULTRA von Eric Solomon, Parker-Spiele, 6054 Rodgau 3, Klöcknerstr. 1; 2 Personen, durchschnittliche Spieldauer 15 Min. Unverbindliche Preisempfehlung 14,90 Mark