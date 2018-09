Finnair: Günstige Nachtflüge

Seit feststeht, daß im Mai das neue Schnellschiff Finnjet in Betrieb genommen wird, sieht sich die Flugtouristik in diesem Raum einer verschärften Konkurrenz gegenüber. Im Kampf um die Gunst der Finnland-Urlauber wirbt die Finnair jetzt mit besonders günstigen Nachträgen: Hamburg-Helsinki und zurück kosten 650 Mark, ein besonderer Service ist dabei die Familienermäßigung: Ehefrau und Kinder bis zu 26 Jahre zahlen nur 50; Prozent des Flugpreises. In Verbindung mit den Nachtflügen gibt es neue Angebote: ein Hotel-Scheckheft (Tagespreise zwischen 26 und 45 Mark), Mietwagen-Pauschalen (Wochenpreis für einen VW-Polo 776 Mark, ohne Kilometerbegrenzung) und das Finnair-Holiday-Ticket, das 15 Tage lang zum unbegrenzten. Fliegen auf Finnair-Routen berechtigt (Preis: 319 Mark). –