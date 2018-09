Von Hartmut Volk

Gut einer Million Arbeitslosen stehen rund 250 000 offene Stellen gegenüber. Und wenn die Zeichen nicht trügen, dürfte diese nicht eben glückliche Relation noch manche Nacht nicht nur denjenigen den Schlaf rauben, die nach einer neuen Anstellung suchen oder von einer schnellen Karriere träumten. Denn die sich am Horizont abzeichnende Tendenzwende zum besseren wird keinesfalls die Rückkehr zur Vollbeschäftigung bringen. Der spitzzüngige Hamburger Wirtschaftsprofessor Harald Jürgensen faßte die Situation in der pointierten Bemerkung Zusammen: „Manche hielten sich für tüchtig, heute stellen sie fest, daß sie nur knapp waren.“

Die solchermaßen „Entlarvten“ beurteilten die Dinge mit Sicherheit weniger wissenschaftlich distanziert, beginnen aber dessenungeachtet, sich auf die neue Lage einzustellen. Indiz dafür ist, daß selbst auf die so verpönten Chiffreanzeigen oft mehr als hundert Bewerbungen eingehen.

Wer unter diesen Umständen zu einem Vorstellungsgespräch gebeten wird, ist bereits König und sollte sich auch wie ein solcher rundherum auf seinen „Auftritt“ vorbereiten.’ Denn wenn auch mit der Einladung zur Vorstellung bereits eine beachtliche Hürde auf dem Weg zu einer neuen Position genommen wurde, so darf doch die Freude über diesen geglückten Sprung nicht die Tatsache in Vergessenheit geraten lassen, daß mit dem ins Haus stehenden Vorstellungsgespräch der schwierigste Teil des Bewerbungsverfahrens noch bevorsteht.

Die darauf vorbereitenden Überlegungen setzen nun klugerweise nicht bei den Fragen ein „Was ziehe ich an?“ und „Wie vermeide ich Körpergeruch bei diesem schweißtreibenden Geschäft?“, obgleich das ohne Zweifel wichtige Details sind, sondern bei einer Klarstellung mehr grundsätzlicher Natur. Ein Vorstellungsgespräch kann aus der Sicht des Bewerbers, nur dann mit begründeter Aussicht auf Erfolg geführt werden, wenn er den Sinn einer derartigen Zusammenkunft erfaßt hat. Und der liegt nicht darin, daß der Bewerber sich dem potentiellen neuen Arbeitgeber passiv, das heißt vollkommen ohne Eigeninitiative Rede und Antwort stehend präsentiert. Der Bewerber muß sich vielmehr bemühen, die angebotene Position und den dahinterstehenden Arbeitgeber so umfassend wie nur irgendmöglich kennenzulernen und sich selbst zu profilieren, in persönlicher und fachlicher Hinsicht.

Patentrezepte für Vorstellungsgespräche gibt es nicht. So merkwürdig es auch immer klingen mag, mit die beste Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch ist das Vorstellungsgespräch selbst. Darum führen pfiffige Bewerber, wenn es möglich ist, zunächst zwei oder drei Vorstellungsgespräche bei Arbeitgebern, für die ihre Präferenz nicht sonderlich groß ist. Damit erreichen sie zweierlei: Sie erfahren in etwa, wie Vorstellungsgespräche normalerweise ablaufen, und sie lernen sich, das heißt ihre intellektuellen, psychischen und physischen Reaktionen, in einer derartigen Ausnahmesituation kennen.

Bei einer Analyse solcher „Probevorstellungen“ stellt sich dann meistens sehr schnell heraus, daß es, abgesehen von der immer und überall notwendigen Portion Glück und der Gunst der Stunde, im wesentlichen auf vier Dinge ankommt: