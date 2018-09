Was Unternehmer mit Arbeitslosen erleben und falsch machen

Von Heinz Blüthmann Stille Kumpanei

Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. An diese Maxime muß sich der Gewerkschafter Günter Friedrichs, Abteilungsleiter bei der IG Metall, erinnert haben, als er sich kürzlich um die Arbeitslosen hierzulande sorgte. Sein Vorschlag zur Lösung des deutschen Wirtschaftsproblems Nummer eins ist denn auch vor allem unkonventionell: Der IG-Metaller nämlich will dem Kanzler ans Portemonnaie, aber nicht nur ihm.

Denn Helmut Schmidt, auch seine Minister, die Mitglieder des Bundesbankrates und ebenso die "Fünf Weisen", so meint der Gewerkschaftsfunktionär, denken bei ihrer Wirtschaftspolitik zu wenig an die Arbeitslosen. Und um sie "beschäftigungsbewußter" zu machen, will Friedrichs die Bezüge der Politiker und Wirtschaftsexperten auf das Niveau der Arbeitsamt-Tarife gekürzt wissen – solange, bis sich die Lage am Arbeitsmarkt normalisiert habe.

Der skurrile Vorschlag zur Motivation der obersten deutschen Konjunkturlenker erscheint dem Gewerkschafter Friedrichs gerade angemessen, um auf das ungewöhnliche Ausmaß der gegenwärtigen Arbeitsmarktmisere aufmerksam zu machen und Versäumnisse der Politiker zu geißeln. Denn die Krise sei weit gefährlicher, als die registrierte runde Arbeitslosen-Million auch nur ahnen lasse; tatsächlich müßten, so hat die IG Metall ausgerechnet, nicht weniger als drei Millionen zusätzliche Arbeitsplätze in diesem Jahr her, um wieder Vollbeschäftigung zu erreichen; davon allein 1,2 Millionen als Ausgleich für wegrationalisierte Jobs, 180 000 für den heranwachsenden geburtenstarken Jugend-Jahrgang und mehr als 600 000 zur Aktivierung der sogenannten "stillen Reserve", jenen Arbeitskräften, die mangels Ansprüchen an den Sozialstaat nirgends als unbeschäftigt registriert sind.

Aber das Ungewöhnlichste an der derzeitigen Arbeitsmarkt-Situation ist den Gewerkschaftern bei ihrer eifrigen Rechnerei, so scheint es jedenfalls, entgangen: die Lücke zwischen Statistik und Realität. Denn für die Hunderttausende oder gar Millionen neuer Arbeitsplätze, die sie so beredt von den Politikern unter Einsatz von Steuergeldern fordern, wären schwerlich Arbeitskräfte in gleicher Anzahl aufzutreiben. Das jedenfalls ist die Erfahrung deutscher Personalchefs: Zwar rechnet die Nürnberger Bundesanstalt in ihrer Statistik vor, daß es in der Bundesrepublik viermal mehr Arbeitslose als unbesetzte Stellen gibt, doch wenn Unternehmen Kräfte – und nicht nur Fachkräfte – über das Arbeitsamt suchen, gibt es mehr Fehlanzeigen als Einstellungen.

"An der Aufnahme einer Tätigkeit waren offensichtlich zirka 25 Prozent der zugewiesenen Arbeitslosen nicht interessiert", lautet etwa die Quintessenz aus einer Stichprobe bei achtzehn Großfirmen verschiedener Branchen mit über 100 000 Beschäftigten im September 1976. Die Unternehmen, die zusammen rund 1400 Arbeitsplätze besetzen wollten – zu 70 Prozent mit Ungelernten –, konnten lediglich 200 Kräfte einstellen, ein Fünftel davon nahm jedoch die Arbeit gar nicht erst auf oder schied in kürzester Frist wieder aus.