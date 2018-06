In der Fragestunde des Bundestages erregte in der vorigen Woche ein absurdes Problem die Geister: Sollen Wegweiser mit der Aufschrift „Allenstein 1100 km“ mit Rücksicht auf den deutsch-polnischen Vertrag beseitigt werden? Man kennt den merkwürdigen Aberglauben der sonst so wissenschaftsfrommen Kommunisten, die da meinen, sie könnten die Wirklichkeit – und zwar nicht nur die gegenwärtige, sondern auch die vergangene – verändern, indem sie gewisse Begebenheiten oder Persönlichkeiten, die ihnen mißfallen, einfach aus den Geschichtsbüchern streichen.