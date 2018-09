Von Gesine Froese

Die Gäste können kommen. Der Hausputz ist geschafft. Seit 20 Jahren krempelt Anny Wiebecke jedesmal in den Wintermonaten die Ärmel hoch und stellt ihr „Haus am Strand“ auf Langeoog auf den Kopf. Die ehemalige Dortmunderin, die während des Krieges mit ihrem Mann auf die ostfriesische Insel zog, begann mit einem kleinen gastronomischen Betrieb und spezialisierte sich später auf die Unterbringung und Beköstigung von Kurgästen. Inzwischen sind die Wiebeckes sommererprobte Pensionswirte, und die „Schummel-Tied“ bewältigen sie mit einer geradezu generalstabsmäßigen Präzision.

Schummel-Tied oder Skumel-Tiet (so nennen es die Insel-Ostfriesen) könnte man mit Frühjahrsputz übersetzen. Witzbolde bezeichnen diese Wochen auch als „Schrecken der Männer“, es heißt nämlich, in dieser Zeit übernähmen die Frauen das Kommando und teilten den Männern mehr oder minder gnadenlos ihr Pensum bei den anstehenden Saison-Vorbereitungsarbeiten zu. „Da freut man sich, wenn die Gäste kommen“, gibt Heinz Wiebecke unverhohlen zu.

Und die werden kommen. Nach zwei Jahrhundertsommern sehen sich die Nordseebäder mehr als je zuvor ins Blickfeld des reiselustigen Bundesbürgers gerückt. Nachdem die Übernachtungen von List bis Borkum im letzten Jahr auf insgesamt 16,1 Millionen angestiegen waren (an der nordfriesischen Küste waren das vier Prozent und an der ostfriesischen Küste 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr), glaubt man inzwischen schon an einen Trend.

„Die Gäste haben wohl erkannt, daß sie sich im eigenen Lande genauso braun braten lassen können wie in südlicheren Regionen“, sinniert der Sylter Kurdirektor Hans Petersen. Er sieht noch weitere Gründe, warum in diesem Jahr wieder eine große Reisewelle auf die Nordseebäder zuschwappen wird: „Wir werden, so makaber es klingt, vom Erdbebengeschehen in Rumänien und der Flugzeugkatastrophe auf Teneriffa profitieren.“

Ob freilich die seiner Meinung nach „im Unterbewußtsein der Leute tief verankerten Ängste vor solchen Katastrophen“ tatsächlich zu einer Änderung des Reiseverhaltens führen werden, bleibt Spekulation. Nach dem Fiasko von Ekofisk jedenfalls blieben die Urlauber gelassen. Im Gegenteil: Alle Badeorte an der Nordsee melden Rekordbuchungen.

Der Sylter Kurdirektor schließt für die Nordseeküste zwischen Brunsbüttel und List jede Ölverschmutzung aus. Über einen „heißen Draht“ ließ er sich regelmäßig von Spezialisten auf dem laufenden halten. Von dort bekam er die zumindest für die nordfriesische Küste beruhigende Auskunft: Die Nordsee hat einen Linksdrall, was bedeutet, daß die Strömungsverhältnisse zwar den Schmutz der Elbe vor die Küste treiben, nicht aber das Öl von Ekofisk.