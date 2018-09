Was eigentlich muß erst passieren, damit die Verschwendung von Steuergeldern in der staatlichen Forschungspolitik gestoppt wird? Verschwendung wegen verfehlter politischer Entscheidungen, hat der Bundesrechnungshof am Beispiel der Bonner Subventionen für die deutsche Datenverarbeitungs-Industrie schonungslos aufgedeckt (siehe Seite 24).