In diesem Jahr feiern mehr als 30 Orte der Bundesrepublik ein „großes Jubiläum“ und bieten an den Jubeltagen für Besucher aus aller Welt günstige Pauschalprogramme an. Einige von ihnen stellt die ZEIT in dieser und der nächsten Ausgabe vor.

Mit gastlichen Festtagen oder -wochen soll zumeist an den Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes oder an die Grundsteinlegung eines historischen Bauwerks erinnert werden; es kann aber auch ein Ereignis der jüngeren Geschichte sein, wie im Falle Helgolands (siehe auch Seiten 49 und 50), das seine Besucher die 25. Wiederkehr jenes Tages feiern läßt, an dem die Engländer die durch Bomben und Sprengungen zertrümmerte Insel an die Deutschen zurückgaben. Für den 12. Juli ist die Hauptveranstaltung (Festprogramm, Höhenfeuerwerk, Tanz im Freien) vorgesehen, das ganze Jahr über finden Solistenkonzerte und Theatergastspiele, Regatten und Schwimmfeste statt. Auskünfte über Familien-Pauschalreisen: Kurverwaltung, 2192 Helgoland.

Vom 15. bis zum 26. Juni lädt das 1877 mit Hilfe einer Aktiengesellschaft gegründete Nordseebad St. Peter-Ording zu einem insbesondere für Kinder attraktiven Programm, das mit einem Umzug von über 40 Festwagen, darunter auch Sechsspänner, ausklingt. Am zwölf Kilometer langen Strand werden deutsche und internationale Meisterschaften im Strandsegeln, einem in Deutschland nur hier möglichen Sport, ausgetragen. Urlaubs-Pauschalangebote (ab sieben Tage) durch die Kurverwaltung, Postfach 100, 2252 St. Peter-Ording.

450jähriges Jubiläum begeht der lange Zeit von der Insel Langeoog in den Schatten gedrängte Nordseebadeort Esens-Bensersiel mit folkloristischen Festwochen bis in den September hinein. Pauschal- und Familienferien-Angebote durch die Kurverwaltung, Westerstraße 12, 2943 Esens/Nordsee.

Wo an größeren Feierstätten oft offiziöses Zeremoniell zu erwarten ist, versprechen gerade die kleineren Geburtstagskinder die totalen Feste: Straßenpartys und Königshalle, Hochseilakrobatik und verlängerter Dämmerschoppen, vom Gottesdienst der Freiwilligen Feuerwehr ganz zu schweigen: das alles bietet der 750jährige Wallfahrtsort Kranenburg am Niederrhein bis zum 31. Mai. Näheres durch die Gemeinde Verwaltung, Postfach 100, 4193 Kranenburg.

Vier Dörfer im Bersenbrücker Land nördlich Osnabrück, die sich in letzter Zeit zu Bauernhof-Ferienorten entwickelten, feiern als Gründungen aus der Zeit Ottos II. l000jähriges Bestehen: Gehrde (bis 22. Mai ), Alfhausen (4.–12. Juni), Merzen (13.–21. August) und Ankum (28. August – 4. September). Auskünfte: Fremdenverkehrsverband Bersenbrück e. V., Lindenstr. 2, 4558 Bersenbrück.

Im Süden des Sauerlandes blickt die frühere Titular- und Hansestadt Drolshagen auf 500 Jahre Geschichte zurück. Während der veranstaltungsreichen Festwoche vom 10.–19. Juni (Auskünfte: Verkehrsverein 5962 Drolshagen) präsentieren sich im Gewölbekeller des Alten Klosters lokale Künstler, im St.-Gerhardus-Haus sind heimatkundliche Objekte ausgestellt.