Inhalt Seite 1 — Wie lange kann sich Moskau drücken? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian Schmidt-Häuer

Moskau, im Mai

Am Montag voriger Woche beging die Sowjetunion mit dem üblichen Pomp den 32. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland. Zwei Tage später hörten sich 70 sowjetische Akademie-Mitglieder und Mitarbeiter des Zentralkomitees mit gespannter Aufmerksamkeit unverblümte Kritik aus deutschem Mund an. Egon Bahr, der im Moskauer Amerika-Institut die Sowjets wegen ihrer zurückgebliebenen Entwicklungshilfe schalt, packte damit ein Thema an, das in der Sowjetunion sonst nur glorifiziert oder tabuisiert wird: Nach dem Kreml-Dogma sind ja die Oktoberrevolution und der Sieg im Zweiten Weltkrieg die eigentlichen Geburtshelfer der Entwicklungsländer.

Bahrs Vortrag (siehe Auszüge) war die bisher freimütigste Kritik an der sowjetischen Entwicklungshilfe, wenngleich nicht die erste: Auf einem Kreml-Bankett hatte im vergangenen November bereits der venezolanische Staatspräsident Perez beklagt, daß die Sowjetunion beim Nord-Süd-Dialog fehle. Die Teilnahme der Sowjetunion an dieser Jahrhundert-Aufgabe ist freilich nicht nur eine Frage des guten Willens, sondern auch eine Frage des Könnens.

Moskau vergab Entwicklungshilfe bisher fast nur bilateral, gebunden an Projekte und an den Kauf sowjetischer Ausrüstungen. Drei Viertel der Leistungen sind auf Komplexe der Schwerindustrie konzentriert. Die Hilfsprogramme orientierten sich weithin nach außenpolitischen und geographischen Interessen. Grenznachbarn haben dabei Vorrang. Wollte die Sowjetunion den Forderungen der Dritten Welt entgegenkommen, müßte sie das geschlossene Handelssystem des östlichen Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) und damit den sozialistischen Integrationsprozeß wieder lockern.

Die Entwicklungsländer haben auf der Unctad-Konferenz in Nairobi vom RGW verlangt, Importschranken und Zollbarrieren aufzuheben, ein neues Präferenzsystem zugunsten der Dritten Welt zu schaffen, den Zahlungsverkehr in nichtkonvertibler Währung (Rubel) neu zu ordnen und die Dritte Welt automatisch in die eigene Wirtschaftsexpansion einzubeziehen. Die Entwicklungsländer wollen darüber hinaus von Osteuropa Anleihen – wie aus dem Opec-Fonds, der Weltbank, den regionalen Entwicklungsbanken.

Die Antwort fällt Moskau nicht leicht. Es verweist auf sowjetische Zahlungen an internationale Organisationen wie Unesco und Unido – von sowjetischen Beiträgen zu internationalen Entwicklungsbanken hört man indessen nichts Konkretes. Die seit dem 1. Januar 1974 bestehende Investitionsbank des RGW hat zwar einen Entwicklungsfonds, der mit einer Milliarde Rubel ausgestattet werden soll, über Einzahlungen ist aber noch nichts bekannt geworden. Einen Entwicklungsminister gibt es nicht.