ARD, Mittwoch, 18. Mai: „Zwischen Hoffnung und Verzweiflung“, Filmbericht von Dieter Menninger und Gottfried Gülicher

Das kann nicht gut gehen, dachte ich, als zu Beginn des Films ein Querschnittgelähmter, zwei von multipler Sklerose Befallene und eine Krebskranke vorgestellt wurden, das wird ein peinliches Spektakel. Eine Demonstration von Fällen, die außer dem Grauen, das sie verbindet, nichts miteinander gemein haben – läßt sich ein Schauspiel denken, das makabrer wäre als dies? Der zum Leben verurteilte Gelähmte und die zum Tod verdammte Krebskranke, der eine, der nicht sterben, und die andere, die nicht leben darf: Was soll diese Paarung?

Nun, ich irrte mich. Von Peinlichkeit keine Spur: der Film war sachlich, behutsam und unsentimental ..., und er war, darüber hinaus, intelligent. Beinahe selbstverständlich wurde das tertium comparationis zwischen Leben- und Sterben-Müssen gefunden: Menschen stellten sich vor, die von einem Tag zum anderen aus allen Bezügen herausgeschleudert worden waren, in deren Rahmen sie ein Leben geführt hatten, das ihnen, bis zu dem Punkt der totalen Veränderung, als selbstverständlich, normal und unerschütterlich erschienen war.

Was geschieht, wenn es mich trifft und nicht den Nachbarn – was, wenn der „Unglücksfall“ (beim anderen) zum „tragischen Paradox“ (bei mir selbst) wird ... wie verhält sich da einer, was denkt er, und mit Hilfe welcher Überlegungen stellt er sich auf die neue Lage ein (und wer hilft ihm dabei?): Dies war die zentrale Frage des Films – eine Frage, die den Betrachter am Bildschirm deshalb so sehr berührte, weil es den Autoren gelang, den Zuschauer gleichsam mit den Augen der Betroffenen sehen zu lassen. Da wurde nicht gesagt, was eine fehlende Rampe für einen Rollstuhlfahrer bedeutet, da machte die Kameraführung deutlich, wie Bordstein und Treppe, der schnelle Rot-Grün-Wechsel an der Kreuzung und die Schwelle im Telephon-Häuschen im gleichen Augenblick zu unüberwindbaren Hindernissen werden, wo die scheinbar selbstverständliche Reaktion nicht mehr geleistet werden kann.

Das war das Erregende an diesem Film: Der Betrachter wurde gezwungen, Normalität in Frage zu stellen und, in einem Akt der Verfremdung, Beförderungshilfen als Barrieren, Transportelemente als Bremsen und architektonische Versatzstücke als leeren Zierat zu erkennen, dessen Funktionslosigkeit aus der Perspektive eines Menschen deutlich wird, der gezwungen ist, eine Schwelle, eine Stufe oder Treppe nach ihrem Sinn zu befragen.

„Ein Telephon“, sagte eine Frau, „ist wichtiger als ein Fernseher: Ich kann antworten“; „Als ich auf dem Bildschirm Armstrongs Mondlandung sah und daran dachte, daß ich nicht einmal von hier bis zum Garten da drüben kommen kann, da dachte ich zugleich: Der Vogel da hinten im Baum – ob der nicht weiterkommt als wir beide zusammen, Armstrong und ich“ – einfache Sätze wie diese, im sogenannten Normalfall Banalitäten, gewannen plötzlich, dank der Umkehr der Perspektive, den Charakter von Sentenzen, die – erschreckend, wie sie waren, und ruhig, wie sie formuliert wurden – weitergedacht werden wollten.

Ein Film, der (Helfer zeigend, die ihrerseits, im wörtlichen und im übertragenen Sinn, Betroffene waren) nicht nur Solidarität vorführte, sondem auch an Solidarität appellierte.

Momos