Freunde und Bewunderer der Briten werden sich freuen, daß endlich auch einmal gute Wirtschaftsnachrichten über den Kanal zum Kontinent dringen. Das Hauptbuch Großbritanniens, in dem die aus dem Ausland kommenden Zahlungen und die ins Ausland gehenden Zahlungen aufgezeichnet werden, zeigte für die Monate Februar bis April 1977 den größten Überschuß für einen Dreimonatszeitraum seit 1972. Auf beiden Seiten des Hauptbuchs hat das Öl zu diesem Ergebnis beigetragen. Die Ausfuhren an Rohöl haben sich seit dem letzten Dreimonatszeitraum nahezu verdoppelt, während die Öleinfuhren beträchtlich gesunken sind, da das eigene Nordseeöl schon reichlicher fließt.

Die Partner Großbritanniens in Europa und anderswo können aufatmen. Von den beiden Sorgenkindern Großbritannien und Italien, die in jüngster Zeit die Solidarhilfe des Westens massiv in Anspruch nehmen mußten, scheint sich wenigstens eines langsam aus den Verstrickungen von Währungskrisen zu befreien. Wenn das Öl stärker weiterfließt, wird das Land die nächste Tranche seiner Ziehung beim Währungsfonds vielleicht gar nicht brauchen.

Aber ist das Land schon aus dem Schneider? Wer mag schon unumwunden ja sagen. Die gestörten Arbeitsbeziehungen der britischen Klassengesellschaft sind noch eine schwere Hypothek.

R. H.