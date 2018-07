In der Nato bahnt sich zwischen Europäern und Amerikanern neuer Streit an – über die „Cruise Missiles“, die Bummelraketen. Bei den Salt-Verhandlungen in Genf erklärte Sowjetaußenminister Gromyko seinem US-Kollegen Vance, die Sowjetunion widersetze sich der Weitergabe der „Cruise Missiles“ an die europäischen Nato-Partner, weil dies die „Gefahr des deutschen Militarismus“ erhöhe.