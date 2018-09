Ich dachte: „Wenn ich wieder hingehe, werde ich’s ihr sagen!“ Und anderentags, als ich wieder mein Pfund Kaffee kaufte – drei Viertel Kolumbia, ein Viertel Haiti –, sagte ich’s: „Ich habe Sie gestern im Fernsehen gesehen.“ Sie lächelte: „Es war ja weiter nichts. Ich habe ja kein Wort gesagt.“ Ich widersprach: „Aber wie Sie das machten ... Ihr Schweigen ... die Art, wie Sie schwiegen, das war sehr treffend. Sie waren gut im Fernsehen.“ Sie antwortete: „Sie sind wahrhaftig nicht der einzige, der mich im Fernsehen gesehen hat.“

Die Kameraleute waren die Straße entlanggewandert, wo alles merklich oder unmerklich teurer wird, hatten Obst betrachtet, Hühnchen, die sich am Spieß drehen, und den Schweinskopf besehen, der unbeweglich im Schaufenster des Metzgers liegt, und waren endlich ins Kaffeegeschäft getreten, wo sie den glücklichen Moment erwischten, in dem die Inhaberin zwei verschiedene Vorgänge zur selben Zeit ausübte: sie ließ Kaffeebohnen aus einer Schale der Waage in eine Tüte rinnen, zugleich überwachte sie den Betrieb einer elektrischen Mühle. Als diese ihr Summen einstellte, war die Tüte gefüllt, konnte zugeklemmt werden. Die Frau hatte anmutige, ruhige Gesten. Sie war Herrin der Situation. Sie blieb bescheiden. Und erst am Schluß ihrer Szene warf sie einen freundlichen Blick in die Kamera, das heißt: ins fernsehende Publikum. Sie war wirklich sehr gut.

Fünfzigmal – ach, diese Zahl reicht sicherlich nicht aus: ich habe wohl noch viel öfter die gleichen Bewegungen gesehen, die zwölf oder fünfzehn Gesten, mit denen die Inhaberin des Ladens den Kopf hebt, um den Kunden nach seinen Wünschen zu fragen, worauf eine Serie graziöser Verrichtungen folgt. Aber erst im Fernsehen wurde der vertraute Anblick zum Schauspiel und diente dem Vergnügen der Zuschauer.

Es war in unserem Viertel durchaus bekannt, wie die beliebte, nicht mehr ganz schlanke, nicht mehr ganz junge Inhaberin mit dem Schäufelchen in die Kaffeebehälter stößt, wie sie jeweils fast genau das Maß eines viertel, eines halben, eines ganzen Pfundes trifft, so daß sie beim Wiegen nur geringe Korrekturen vorzunehmen hat. Wir haben um nicht viel dabei gedacht. Jetzt aber, vorm Fernsehschirm, erlebten wir, wie unsere in der Praxis hochbewährte Geschäftsfrau als Fernsehmitwirkende eine Person darstellte, die vertraut im Umgang mit Kaffee und Kundschaft ist. Sie machte das großartig. Es war, als sei sie ein erprobter Fernsehstar. Und dabei war es doch zum erstenmal, daß sie vor der Kamera stand: ein Genie.

Ich hielt mich in dem Laden eine Weile auf, ließ alten Damen und jungen Mädchen des Vortritt; und nachdem ich bedient war, schnüffelte ich an den Regalen herum. So erfuhr ich, daß die Inhaberin ein Genie war. Alle Kunden traten mit den Worten ein: „Ich habe Sie gestern im Fernsehen gesehen.“ Und einer vertiefte diese Mitteilung durch die Worte: „Sie waren genial!“

Ja, unsere liebe und erstaunliche Ladenfrau hatte nicht den Fehler begangen, den die meisten Politiker vor der Kamera machen: sie hören die Frage des Reporters und blicken ihn an, dann wenden sie den Blick von ihm ab und blicken und reden ins Publikum. Obwohl das Fernsehgerät ein Werkzeug der Intimität ist, ein Möbel der Wohnstube oder -küche, wollen sie sich mit einem Massenpublikum anbiedern; und das kann auf den einzelnen Zuschauer nur verletzend wirken. „Olga, stell das Ding ab!“

Nicht so unsere Kaffeeverkäuferin. Sie war ganz, konzentriert auf ihr Tun. Wir nahmen Einblick in ihre Welt, und alles verlief wie am Schnürchen. Es ist schön, erleichternd, erfrischend, eine Welt zu sehen, in der alles wie am Schnürchen läuft.

Die Dame, der ich zwei Stunden später den Kaffee überreichte, an einem Ort, einhundertdreißig Kilometer entfernt, sagte: „Wenn du mir wieder Kaffee mitbringen willst, dann vergiß nicht, deiner Freundin zu sagen, ich hätte sie im Fernsehen gesehen. Sehr gut!“