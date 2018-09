Geschäftsberichte können ein Buch mit sieben Siegeln – aber auch eine interessante Lektüre sein

Früher waren es reine Zahlenfriedhöfe; und die meisten sind es bis heute geblieben, auch wenn sie durch einige unumgängliche Erläuterungen garniert sind: die Geschäftsberichte deutscher Aktiengesellschaften. In diesen Wochen flattern viele dieser Jahresabschlüsse den Anteilseignern ins Haus – und fliegen meist umgehend in den Papierkorb.

Das ist auch kein Wunder. Von den vielen hunderttausend Aktionären der drei großen Chemiekonzerne oder des Volkswagenwerkes können gewiß nur wenige das komplizierte Zahlenwerk einer Bilanz lesen – und denen, die es können, sind die Handelsbilanzen meist nicht aussagefähig genug. Eine wachsende – freilich immer noch zu kleine – Zahl von Unternehmen bemüht sich daher, den Geschäftsbericht für den Durchschnittsleser interessanter und zugleich inhaltsreicher zu gestalten. Neben der eigentlichen Bilanz und den vorgeschriebenen Erläuterungen geben sie den Anteilseignern einen Überblick über die Märkte, auf denen die Gesellschaft tätig ist, über die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, in die es eingebettet ist, über die soziale Lage seiner Mitarbeiter.

Der auch graphisch gut gestaltete „Lagebericht“ der Deutschen BP bietet beispielsweise neben der obligatorischen Bilanz einen informativen Überblick über die Entwicklung am Mineralölmarkt und die langfristigen Zielsetzungen des Unternehmens. Daimler macht die eigene Situation und die Verhältnisse am Automobilmarkt ebenfalls durch eine Fülle einprägsamer Schaubilder anschaulich. Das gilt auch für die Bayer AG, die ihren über 64 000 Mitarbeitern im Inland und den mehr als 300 000 Aktionären mit dem Geschäfts- und Sozialbericht ein wohlgefülltes Informationspaket überreicht.

Dadurch, daß diese Unternehmen mehr Information bieten, als es das Gesetz vorschreibt, fördern sie nicht nur die Identifikation der Mitarbeiter und Aktionäre (von denen viele ja gleichzeitig Kunden sind) mit der Gesellschaft. Sie tragen gleichzeitig zum Abbau mancher Vorurteile und Fehlinformationen bei. So dürfte es für viele von denen, die Unternehmen immer noch in erster Linie als eine Veranstaltung zur Ausbeutung von Lohnabhängigen begreifen, eine Überraschung sein, wenn sie beispielsweise den Tabellen und Graphiken des Bayer-Berichts entnehmen, daß der Anteil an der Wertschöpfung, der den Mitarbeitern zufließt, zwischen 1966 und 1976 von 58,8 auf 73,3 Prozent gestiegen ist. Dem Staat flossen im vergangenen Jahr 12,6 und den Aktionären 8,2 Prozent der Wertschöpfung zu.

Beispielhaft ist auch die integrierte Geschäfts- und Sozialbilanz der Deutschen Shell. Statt – wie in traditionellen Geschäftsberichten – alle Informationen auf die Frage zuzuschneiden, welcher Ertrag für die Aktionäre erwirtschaftet wurde, werden hier die Leistungen des Unternehmens für den Markt, die Mitarbeiter, die Aktionäre und das Gemeinwesen (Steuern, Umweltschutz, Erziehung) gleichrangig nebeneinandergestellt.

Geschäftsberichte dieser Art sind auch für Leser nützlich und interessant, für die jede Bilanz ein Buch mit sieben Siegeln ist oder die vielleicht gar keine Aktien des betreffenden Unternehmens besitzen. Vor allem große Publikumsgesellschaften wie VW, die bisher nicht allzuviel Phantasie auf die Gestaltung ihrer Geschäftsberichte verwendet haben, sollten sich daran ein Beispiel nehmen. Michael Jungblut